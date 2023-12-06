الإذاعة الإسرائيلية: انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات

MENAFN - Al Wakeel News)قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إسرائيل في منطقة البحر الأحمر.



وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن انفجارين فوق البحر الأحمر قرب إيلات، وأن هناك اشتباها باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن

وقال مراسل الجزيرة، إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات على البحر الأحمر