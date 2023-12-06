الإذاعة الإسرائيلية: انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إسرائيل في منطقة البحر الأحمر.
وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن انفجارين فوق البحر الأحمر قرب إيلات، وأن هناك اشتباها باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن
وقال مراسل الجزيرة، إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات على البحر الأحمر
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