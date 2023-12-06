Wednesday, 06 December 2023 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة بسبب حكم مباراة أتلتيكو مدريد

12/6/2023 7:20:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغريم برشلونة، بسبب واقعة حدثت مع حكم مباراة أتلتيكو مدريد.
وحقق النادي الكتالوني فوزا هاما على أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الدوري الإسباني بهدف نظيف سجله البرتغالي جواو فيليكس.
ووفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قررت تغريم برشلونة 602 يورو، وذلك بسبب أن أحد أعضاء الجهاز الفني (إيدو بولو) استوقف مساعد الحكم الذي حاول (التجسس) على غرفة تبديل الملابس وقال له "ماذا تفعل هنا؟".
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك بسبب وجود كاميرا لإجراء مقابلة بعد المباراة بينما يشتبه النادي في أن مساعد الحكم كان يتجسس على غرفة تبديل الملابس، لسماع هل هناك انتقادات ضد التحكيم؟
وقال سانشيز مارتينيز في تقرير المباراة "إدواردو بولو، أحد أعضاء الجهاز الفني المسؤول عن قسم الصحافة، كان في نفق غرفة تبديل الملابس مخاطبا المساعد (راؤول كابانييرو مارتينيز )، بالعبارات التالية، "ماذا تفعل هنا؟ دون الإبلاغ عن أي حوادث أخرى.
وتنص المادة 133 بلوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتوقيع الغرامة على الأشخاص الذين لا يمكنهم التواجد في المنطقة، وأقاويل تشير إلى أن بولو كان هناك من أجل إجراء مقابلة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06122023000208011052ID1107546592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث