الدفاع الأوكرانية تؤكد وجود خطة لديها لعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بعد إعلان حزب خادم الشعب الحاكم إنه لا يوجد أحد في البلاد لديه خطة عسكرية للعام المقبل، إن وزارة الدفاع تملك هذه الخطة.وأضاف الوزير، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية: "بالفعل توجد خطة لدينا. لقد تمكنا من تحرير 50% من أراضينا.. والآن لدينا خطة لعام 2024.. لدينا هدف استراتيجي: نريد الوصول إلى حدود 1991، لدينا أهداف عسكرية لعام 2024".

وأكد الوزير عمروف بشكل منفصل، أن حدود عام 1991 تشمل شبه جزيرة القرم ودونباس والبحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، ديفيد أراخاميا، إنه لا أحد في أوكرانيا لديه خطة حرب للعام المقبل.

وبحسب أراخاميا، فإن اللجنة كانت تنتظر منذ فترة طويلة خطة العمل العسكري لعام 2024، والتي ينبغي أن تشير إلى الأهداف والمتطلبات المحددة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك في مسائل التعبئة والتسريح والتمويل.