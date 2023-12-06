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5 أطعمة تخلصك من كسل الشتاء

12/6/2023 7:20:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلال فصل الشتاء ومع قلة التعرض للشمس ونقص فيتامين د وبرودة الطقس يشعر البعض بالكسل وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية المطلوبة، وما يغفله البعض أن تضمين بعض العناصر الغذائية خلال اليوم قد يساعد في منح الجسم الطاقة والقضاء على الكسل.

أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة قوية خلال فصل الشتاء هو الحديد. الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، وهو الجزء المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، تتضمن مستويات الحديد الكافية الطاقة والمناعة والرفاهية العامة.


يمكن أن يكون دمج الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي الشتوي طريقة لذيذة ومغذية لزيادة كمية الحديد التي يحصل عليها الجسم فيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالحديد المناسبة لفصل الشتاء والتي يجب الاهتمام بتناولها:


أطعمة تجعلك نشيطًا في الشتاء


1-اللحوم الخالية من الدهون
تعتبر لحوم البقر والدواجن والأسماك مصادر جيدة للحديد الهيم، وهو نوع من الحديد يوجد بالدم والعضلات والأطعمة الحيوانية يمتصه الجسم بسهولة أكبر، مما يعطي فرصة لأكثر استفادة من الحديد.

2- الخضروات الورقية الداكنة
الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والسلق ليست غنية بالحديد فقط، بل مليئة أيضًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مثالية للصحة في فصل الشتاء، تعطي الجسم الطاقة اللازمة له.


3- البقوليات والفاصوليا
العدس والحمص والفاصوليا السوداء هي مصادر حديد نباتية يمكن إضافتها بسهولة إلى الحساء أو السلطات، لحصول الجسم على الحصة الكافية من الحديد والتي تمد الجسم بالطاقة لمواجهة البرد وزيادة النشاط.


4- المكسرات والبذور
اللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس هي وجبات خفيفة ومتعددة الاستخدامات توفر جرعة جيدة من الحديد، ويمكن إضافتها للوجبات أو تناولها كوجبة خفيفة في منتصف اليوم للحصول على الطاقة.


5- الحبوب الكاملة
الحبوب الكاملة مثل الشعير والكينوا والأرز الأسود مدعمة بالحديد، يساعد تناولها بالوجبات الرئيسية على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة له خلال ساعات النهار.

الكونسلتو

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