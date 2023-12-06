القسام : نفذنا عملية جديدة ضد جنود الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خانيونس واصابتهم بشكل مباشر
وكانت قد اعلنت الكتائب منذ قليل انها استهدفت منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خانيونس
واضافت انها استهدفت ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"
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