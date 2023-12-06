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القسام : نفذنا عملية جديدة ضد جنود الاحتلال

12/6/2023 7:20:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خانيونس واصابتهم بشكل مباشر

وكانت قد اعلنت الكتائب منذ قليل انها استهدفت منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خانيونس

واضافت انها استهدفت ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

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