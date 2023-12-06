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الاحتلال يهدم منزلا بشكل جزئي في سلوان ومنشآت في حزما بالقدس المحتلة

12/6/2023 7:20:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، جزءا من منزل مواطن مقدسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومنشآت في بلدة حزما بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر إن طواقم الهدم في بلدية الاحتلال بالقدس هدمت جدران منزل المقدسي هيثم جلاجل في حي البستان ببلدة سلوان بشكل يدوي، بالمهدات وجرافة صغيرة.
وفي حزما، هدمت قوات الاحتلال عددا من المنشآت في البلدة، وأقامت حواجز عند مداخلها وأعاقت مرور المواطنين الفلسطينيين.




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