الاحتلال يهدم منزلا بشكل جزئي في سلوان ومنشآت في حزما بالقدس المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، جزءا من منزل مواطن مقدسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومنشآت في بلدة حزما بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر إن طواقم الهدم في بلدية الاحتلال بالقدس هدمت جدران منزل المقدسي هيثم جلاجل في حي البستان ببلدة سلوان بشكل يدوي، بالمهدات وجرافة صغيرة.
وفي حزما، هدمت قوات الاحتلال عددا من المنشآت في البلدة، وأقامت حواجز عند مداخلها وأعاقت مرور المواطنين الفلسطينيين.
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