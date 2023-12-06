وزيرة الاستثمار تبحث والسفيرة الإيرلندية التعاون المشترك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الايرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها والنهوض بها في المجالات الاستثمارية، وإقامة فعاليات لترويج الاستثمار في الأردن.



وبحسب بيان للوزارة، عرضت السقاف للفرص الاستثمارية في المملكة في العديد من القطاعات التي يمكن الاستفادة منها، والحوافز المشجعة للمستثمرين، وأهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية.



وأشارت إلى استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.



ودَعت السقاف إلى زيادة التعاون الثنائي مع ايرلندا، مؤكدة ترحيب المملكة باستثمار الشركات الايرلندية، وضرورة تقوية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.



من جانبها، أكدت السفيرة بولجر عمق ومتانة العلاقات بين البلدين في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على جميع الصعد، مشيرة إلى أن هناك رغبة إيرلندية في تطويرها بمختلف المجالات وبما يعود بالفائدة على الشعبين.



وأشادت بولجر بما حققه الأردن من إصلاحات على بيئة الأعمال تسهم في تدفق الاستثمار والتنمية المستدامة.



يشار إلى أنّ حجم الاستثمارات الإيرلندية في الأردن، وصل إلى قرابة 25 مليون دولار أميركي في قطاعي الخدمات والصناعة.