مخاط البول- هل يشير لحالة خطيرة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يلاحظ بعض الأشخاص ظهور المخاط في البول، والذي تنتجه الأغشية المخاطية في الجسم، ويمكن أن يتواجد المخاط في العديد من مناطق الجسم، بما في ذلك الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي.

هناك العديد من الأسباب وراء وجود مخاط في البول، ومن بينها:



1- عدوى المسالك البولية

تعد عدوى المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى شيوعًا خاصة بين النساء، حيث تتضح أعراض الإصابة به في مخاط البول، البول الدموي، الشعور بالحرقان أثناء التبول، وبالتالي فإن علاج المشكلة يساعد في التخلص من المخاط.



2- متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي هو اضطراب هضمي أي أن الجهاز الهضمي لا يعمل بشكل طبيعي، وبالتالي قد يصاب بعض الأشخاص بمخاط البول وقد يصاحب هذا النوع من المخاط بعض الأعراض مثل ألم البطن والانتفاخ والإمساك والغازات.



3- التهاب القولون التقرحي

يعرف التهاب القولون التقرحي بأنه أحد الأشكال لالتهاب الأمعاء، وغالبًا ما يقوم الجسم بزيادة إنتاج المخاط في الأمعاء لحماية القولون من أي تلف وقد يخرج الزائد من المخاط في البراز ويمكن أن يختلط بالبول أيضًا.



4 - حصوات الكلى

حصوات الكلى هي رواسب صلبة تتشكل داخل الكلى وتتكون من معادن وأملاح مختلفة، وغالبًا لا يمكن أن تسبب أي أعراض ولكن إذا انتقلت الحصوات إلى المسالك البولية، فإنها يمكن أن تسبب زيادة المخاط، مع بعض الأعراض مثل الرغبة الدائمة في التبول، التبول الدموي، ألم البطن، القيء.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة