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مسؤول: تضرر روضة أطفال في قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا

12/6/2023 7:20:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد عمدة مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، اليوم الأربعاء، بتضرر روضة أطفال في منطقة نيكيتوفسكي في المدينة جراء قصف أوكراني.

وكتب بريخودكو في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "نتيجة قصف منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا تضررت روضة الأطفال رقم 52 الواقعة في شارع هاينه منزل رقم 14".
ولم يحدد ما إذا كان هناك أشخاص في المبنى في لحظة القصف.
من جهتها كتبت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أنه تم تسجيل قصف أوكراني في مدينة غورلوفكا في الساعة 11:25 و11:40، وأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف على منطقة نيكيتوفسكي بالمدينة.

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