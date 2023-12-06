بنك البحرين الإسلامي ينال جائزة أفضل بنك إسلامي في البحرين لعام 2023

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- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، عن حصوله على جائزة "أفضل بنك إسلامي في البحرين" لعام 2023 وذلك خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني" الشرق الأوسط للتميز لعام 2023. ويأتي هذا التكريم ليؤكد على جهود البنك في تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويركز بنك البحرين الإسلامي على تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات ومتطلبات زبائنه المتنوعة، من خلال شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق البحرين، أو عبر قنواته الرقمية سهلة الاستخدام وذلك بما يضمن حصول الزبائن على تجربة مصرفية سهلة ومبسطة.
وبهذه المناسبة، صرّح ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلاً: " نحن فخورون بهذا التكريم من قبل مؤسسة مرموقة مثل يوروموني، ومنحنا جائزة "أفضل بنك إسلامي في البحرين" لعام 2023. تؤكد هذه الجائزة على مكانة البنك الرائدة كمزود للخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة وتعكس الانجازات التي حققها البنك خلال الأعوام الماضية. سنواصل التركيز على احتياجات ومتطلبات زبائننا من قطاعي الأفراد والشركات وذلك لتطوير منتجات وخدمات جديدة لهم بما يضمن حصولهم على تجربة مصرفية مميزة عبر جميع منصاتنا المختلفة."
تأسس بنك البحرين الإسلامي عام 1979 كأول بنك إسلامي في البحرين، ويقدم البنك خدماته عبر شبكة فروعه المكونة من 8 فروع ومنصاته الرقمية سهلة الاستخدام، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق "الإسلامي الرقمي" للهاتف النقال. ومن خلال باقة منتجاته وخدماته المالية الشاملة المبتكرة والمبسطة، يعمل بنك البحرين الإسلامي باستمرار عبر قنواته المتعددة على تلبية متطلبات واحتياجات زبائنه، مما يضمن لهم الراحة واليسر في إجراء معاملاتهم المصرفية.
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