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بنك البحرين الإسلامي ينال جائزة أفضل بنك إسلامي في البحرين لعام 2023

12/6/2023 7:16:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، عن حصوله على جائزة "أفضل بنك إسلامي في البحرين" لعام 2023 وذلك خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني" الشرق الأوسط للتميز لعام 2023. ويأتي هذا التكريم ليؤكد على جهود البنك في تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويركز بنك البحرين الإسلامي على تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات ومتطلبات زبائنه المتنوعة، من خلال شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق البحرين، أو عبر قنواته الرقمية سهلة الاستخدام وذلك بما يضمن حصول الزبائن على تجربة مصرفية سهلة ومبسطة.
وبهذه المناسبة، صرّح ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلاً: " نحن فخورون بهذا التكريم من قبل مؤسسة مرموقة مثل يوروموني، ومنحنا جائزة "أفضل بنك إسلامي في البحرين" لعام 2023. تؤكد هذه الجائزة على مكانة البنك الرائدة كمزود للخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة وتعكس الانجازات التي حققها البنك خلال الأعوام الماضية. سنواصل التركيز على احتياجات ومتطلبات زبائننا من قطاعي الأفراد والشركات وذلك لتطوير منتجات وخدمات جديدة لهم بما يضمن حصولهم على تجربة مصرفية مميزة عبر جميع منصاتنا المختلفة."
تأسس بنك البحرين الإسلامي عام 1979 كأول بنك إسلامي في البحرين، ويقدم البنك خدماته عبر شبكة فروعه المكونة من 8 فروع ومنصاته الرقمية سهلة الاستخدام، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق "الإسلامي الرقمي" للهاتف النقال. ومن خلال باقة منتجاته وخدماته المالية الشاملة المبتكرة والمبسطة، يعمل بنك البحرين الإسلامي باستمرار عبر قنواته المتعددة على تلبية متطلبات واحتياجات زبائنه، مما يضمن لهم الراحة واليسر في إجراء معاملاتهم المصرفية.

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