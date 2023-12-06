مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,942.85 بارتفاع وقدره 0.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.69 بانخفاض وقدره 1.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 891 ألفًا و523 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 352 ألفًا و275 دينارًا بحريني، تم تنفيذها من خلال 30 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 52.85% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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