مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,942.85 بارتفاع وقدره 0.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.69 بانخفاض وقدره 1.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 891 ألفًا و523 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 352 ألفًا و275 دينارًا بحريني، تم تنفيذها من خلال 30 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم

قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 52.85% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.