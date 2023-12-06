مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" تُكمل استعداداتها لاحتفالات نهاية العام

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- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2023، أعلنت مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" إكمال استعداداتها لاحتفالات استقبال العام 2024 مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام وفي ضوء استعدادات كافة الوجهات السياحية في إمارة دبي لاستقبال العام الجديد.
وكشفت مجموعة الفنادق اليوم النقاب عن عرضها 'A December To Remember’ الخاص بنهاية العام. ويشمل العرض سلسلة من الاحتفالات التي من المنتظر أن تضفي سحراً وبهجة لا مثيل لها على موسم الأعياد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن الضيوف الفنادق من جميع الفئات العمرية على موعد للاستمتاع بتجارب نوعية تشمل عروض عيد الميلاد الرائعة وفنون الطهي المتقن للشيف العالمي "بيير جانيير" الحائز على ثلاث نجوم ميشلان وغيرها الكثير. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالموسم مع مجموعة واسعة من الأطعمة في وجبات الإفطار وغداء عيد الميلاد بالإضافة إلى ليلة استقبال العام الجديد.
من جانبه، قال "توماس شميلتر"، المدير الاقليمي لمجموعة فنادق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي": "على أعتاب موسم الاحتفالات، ندعو ضيوفنا للانضمام إلينا والاستمتاع باللحظات الرائعة بدءاً من عروض عيد الميلاد الممتعة خلال النهار والأمسيات الاحتفالية للكبار، حيث يتزين كل ركن من أركان فنادقنا بروح الاحتفالات. وقمنا بتنظيم مجموعة واسعة من وجبات الإفطار والغداء خلال أعياد الميلاد وحفل رأس السنة الجديدة التي ستقدم لكم تجربة لا مثيل لها ولخلق ذكريات رائعة لاستقبال العام الجديد".
ولعشاق الطهي، يقدم الشيف "بيير جانيير" خبرته الفنية لتنظيم حفل شاي بعد الظهر الاحتفالي، ويعدهم برحلة لذيذة عبر نكهات موسم العطلات. كما يمكن للزوار الاستمتاع بعشاء ليلة عيد الميلاد الفاخر ووجبات الإفطار والغداء المتنوعة في يوم عيد الميلاد والتي ترضي جميع الأذواق.
واستعدوا لوداع السنة 2023 بشكل أنيق، حيث تكشف مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" عن احتفالات رائعة للعام الجديد، وتعدكم بترحيب كبير بالعام 2024.
وأضاف "شميلتر": "يسعدنا أن ندعو الضيوف إلى عروض 'A December To Remember’. ويجسد هذا الاحتفال روح الموسم، ويقدم مزيجاً مميزاً من الترفيه الرائع والتميز في الطهي وجمال التقاليد الاحتفالية. ونحن ندعوكم للانضمام إلينا لتخلقوا ذكريات تدوم مدى الحياة".
وتتطلع فنادق "إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي" للترحيب بالضيوف للاحتفال الفريد، وقد أعدت عروض 'A December To Remember’ لتشكل علامة بارزة في احتفالات نهاية العام في المنطقة، وندعو الجميع إلى المشاركة والاستمتاع بروعة هذه التجربة الساحرة.
طوال شهر ديسمبر
شاي بعد الظهر الاحتفالي مع لمسة إضافية من الجمال في تشويكس:
يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طهي فرنسية رائعة بمطعم تشويكس لشاي بعد الظهر مع الشيف الشهير "بيير جانيير" الحائز على ثلاث نجوم ميشلان، حيث يقدم مجموعة من الحلويات اللذيذة إلى جانب مجموعة واسعة من أنواع شاي دامان فرير. كل هذا يقدم في أجواء بهيجة، تمنحكم المكان المناسب للاحتفال مع الأحباب والاصدقاء.
الأسعار:
175 درهم للشخص و299 درهم لشخصين
الزمان: يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 6 مساءاً.
المكان: مطعم "تشويكس" انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي
استمتعوا بالجو الاحتفالي في منازلكم، المكان المناسب لتوصيل الوجبات الجاهزة:
يمكنكم الاستمتاع بالاحتفال داخل المنازل مع خدمة التوصيل بالاختيار بين الديك الرومي المشوي التقليدي أو لحم البقر المشوي، أو الاستمتاع بالنكهات الفرنسية التي أعدها الشيف بيير جانيير الحائز على ثلاث نجوم ميشلان، والتي تتميز بأطباق مثل بريس بولارد وغيرها من الأطباق.
الأسعار:
• الديك الرومي المشوي التقليدي 590 درهم 4 كيلوجرام و690 درهم – 6 كيلوجرام
• لحم البقر المشوي المتغذي على العشب: 790 درهم – 4 كيلوجرام
• نكهات "بييرز تي تي وتشويكس تي تي"، من الوجبات الفرنسية للطلبات 1,300 درهم (وتكفي 4 -5 أشخاص)
ليلة الميلاد – 24 ديسمبر
احتفلوا بليلة عيد الميلاد بلمسة فرنسية، انطلقوا مع رحلة طهي رائعة من أربعة أطباق، برعاية الشيف الكبير "بيير جانيير" في مطعم "بييرز تي تي" وأداء حي على شرفة المطعم الخلابة المطلة على خور دبي ومشاهد المدينة، مما يضمن لكم تجربة لا تنسى تعتزون بها.
الأسعار:
• 550 درهم للشخص + 450 درهم
• المكان: مطعم "بييرز تي تي"، "انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي"
"برانش" يوم عيد الميلاد: 25 ديسمبر:
طعام احتفالي رائع مع مطعم أنيس:
إنه موسم الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات والفرح. كونوا جزءاً من المرح الموسمي في مطعم أنيس داخل إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، حيث ينتظركم احتفال فاخر، ويمكن للضيوف المشاركة في مشهد الطهي الرائع الذي يضم مجموعة من كنوز الطهي الموسمية، والتي أعدت بدقة عبر ثمانية محطات طهي مباشرة وبوفية شامل، إلى جانب ذلك سنبهر الأطفال بالظهور المفاجئ لسانتا كلوز ليبهج الجميع.
الأسعار:
• 450 درهم
• 550 وتشمل مشروبات المطعم
• 120 درهم للأطفال من 6 – 12
• ومجاناً للأطفال أقل من ست سنوات
المكان: مطعم أنيس، إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي
برانش عيد الميلاد في مطعم "سيروكو":
إذا كنتم تبحثون عن أفضل برانش في عيد الميلاد للأطفال، فإن مطعم "سيروكو" في فندق "هوليداي ان آند سويتس، دبي فيستيفال سيتي" سيتم تزيينه لخلق جو مريح لاحتفال ممتع للجميع. ويقدم المطعم بوفيه رائع وأنشطة ممتعة لفترة ما بعد الظهر، بالإضافة إلى مفاجآت خاصة للصغار في المتجر مقدمة من ضيف مميز للغاية، مما يضفي جمالاً على المناسبة.
الأسعار:
• 195 درهم
• 295 درهم وتشمل مشروبات المطعم
• 80 درهم للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً
• مجاناً للأطفال أقل من 6 سنوات
المكان مطعم "سيروكو"، فندق "هوليداي إن آند سويتس دبي فستيفال سيتي"
برانش "بيكنيك بانتري" 2.0– لموسم الاحتفالات
استمتع بالروح الاحتفالية مع برانش" بيكنيك بانتري" 2.0، وهي وجبة فطور وغداء يوم السبت الرائعة التي أعدت بلمسة من سحر العطلات. ويمكنكم خلق سلة النزهات الاحتفالية الخاصة بكم المليئة بمأكولات الشواء الشهية وحلويات العطلات الرائعة، واستمتعوا بأجواء لا مثيل لها وأجواء خارجية خلابة، بالإضافة إلى الألحان المفعمة بالحيوية، والمناظر الساحرة لبرج خليفة ومفاجأة زيارة سانتا شخصياً.
الأسعار:
• 475 درهم
• 575 درهم وتشمل مشروبات المطعم
• 120 درهم للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً
• مجاناً للأطفال أقل من ست سنوات
• المكان: "كروان بلازا دبي فيستيفال سيتي"
احتفالات رأس السنة الجديدة، 31 ديسمبر:
استقبل العام الجديد في أنيس
استمتعوا بالمناظر الخلابة وعرض الألعاب النارية المذهلة في أنيس، المكان المثالي لاستقبال عام 2024. استعدوا لاستقبال العام الجديد من خلال تذوق بوفيه عشاء عالمي فاخر واستكشاف مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية عبر ثماني محطات طهي مباشر. بالإضافة إلى الموسيقى الحية والترفيه وعرض الألعاب النارية المذهلة.
الأسعار:
• 749 درهم
• 949 درهم للشخص في الردهة الخارجية وتشمل المشروبات الخاصة بالمطعم
• 300 للأطفال من عمر 6 إلى 12 عام
المكان: أنيس، "انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي"
عشاء ليلة رأس السنة الميلادية في مطعم "تشويكس"
استمتعوا بتذوق الطعام خلال احتفالات وداع العام بشكل أنيق، مع تجربة الطعام الباريسي الأصيل من قائمة طعام مكونة من أربعة أطباق أعدت بعناية من قبل الشيف الشهير بيير جانيير الحائز على ثلاث نجوم ميشلان.
الأسعار:
• في الخارج: 950 درهم للشخص وتشمل مشروبات المطعم
• 850 درهم للشخص
• تتوفر قائمة الطعام للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً مع أطباق خاصة
المكان: "تشويكس تي تي"، "انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي"
استمتعوا باحتفال ليلة رأس السنة الأبيض الساحر في "بييرز تي تي"
احتفلوا كالفرنسيين بليلة رأس السنة الجديدة بلمسة من الفخامة وشاركونا احتفالاتنا الرائعة نهاية العام الذي سيكون مزيجاً من البذخ الفرنسي الأصيل والألحان الرائعة في ليلة مضاءة بالنجوم. واستمتعوا بمحطات الطهي الحية، التي صممت كل منها بشكل دقيق من قبل الشيف الشهير "بيير جانيير" الحائز على ثلاث نجوم ميشلان، ارتدوا أرقى ما لديكم من ملابس بيضاء لتعزيز سحر هذه الليلة الخالدة.
الأسعار:
• في الداخل: 1399 درهم للشخص وتشمل مشروبات المطعم
• في الخارج: 1199 درهم للشخص
• 600 درهم للأطفال من عمر 6 إلى 12 عام
المكان: "بييرز تي تي"، "انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي"
احتفالات "بلجيان كافيه"، دبي فيستيفال سيتي
احتفلوا بوداع العام على الطريقة البلجيكية. واستمتعوا بقائمة مكونة من ثلاثة أطباق تضم أطباقًا بلجيكية أصيلة يتم توصيلها مباشرة إلى طاولاتكم، كل ذلك في أجواء مفعمة بالحيوية مع الموسيقى المبهجة وعرض الألعاب النارية المذهلة لاستقبال العام الجديد.
الأسعار:
في الداخل: 690 درهم للشخص
في الخارج: 790 درهم للشخص
المكان: "بلجيان كافيه"، "كراون بلازا"، دبي فيستيفال سيتي
روعة ليلة رأس السنة الجديدة في مطعم زيتون:
استمتعوا باستقبال السنة الجديدة في واحد من أكثر المناظر روعة في دبي، حيث يطل على مناظر ساحرة في المدينة مع فرقة موسيقية وفنان متجول، إلى جانب مشهد الألعاب النارية المذهلة. كما سيتوفر بوفيه عالمي ومشروبات حتى الساعة 12:30، حيث يبدأ بعدها دي دجي في منتصف الليل ويستمر حتى الساعات الاولى من الصباح.
الأسعار:
• 1200 درهم للشخص
• 300 درهم للأطفال من 6 إلى 12 عاماً
• مجانا للأطفال أقل من ستة سنوات
المكان: مطعم زيتون، كراون بلازا، دبي فيستيفال سيتي
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