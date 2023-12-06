رينجر رابتر يتمايز بمؤشر ضوئي لأداء ناقل الحركة قابل للتعديل ومستوحى من موستانج

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 ديسمبر 2023: تم تصميم وهندسة فورد رينجر رابتر عالية الأداء بقدرة 292 كيلو واط لتوفير أقصى قدر من الإثارة على الطرق الممهدة والوعرة.
كبير مهندسي برنامج رينجر رابتر، ديف بيرن، أوضح بقوله: "تمت هندسة رينجر رابتر من قبل عشاق السيارات ولأجلهم. فتصميمها مستلهم من سباقات الصحراء1 وهي بالتالي تجذب هواة السيارات الرياضية لقيادتها."
وهذا هو سبب تزويدها من قبل فورد بالمؤشر الضوئي لأداء ناقل الحركة القابل للتعديل3.
وقد استخدم سائقو السباقات مؤشر أداء ناقل الحركة القابل للتعديل عقوداً من الزمن، وذلك لتحديد سرعة المحرك المثالية عند تغيير التروس وبالتالي ضمان أقصى قدر من التسارع على الطرقات الاسفلتية أو خارجها. والجدير بالذكر أنّ فورد عمدت إلى تركيب هذه الأداة أول مرّة على موستانج جي تي350 في العام 2015.
وأضاف بيرن: "في جوهرها، تعتبر رينجر رابتر شاحنة عالية الأداء. فقد شاركنا بنسخة معدّلة من رابتر في رالي باخا وسباق "تاتس فينكي" الصحراوي. كما أنّ المؤشر الضوئي لأداء ناقل الحركة يعتبر واحداً في سلسلة طويلة من التجهيزات المصممة لتعزيز الأداء، مثل نظام منع التباطؤ في وضع باخا2 ، أو نوابض فوكس التي تعتمد تقنية "الصمّامات النشطة" اللتي تتميّز بها رينجر رابتر."
ورغم أنّ معظم السائقين يقودون رينجر رابتر باستخدام وضعيّة D لناقل الحركة الإلكتروني أغلب الأوقات، إلا أنّ هناك أوقاتاً يرغب السائق خلالها في التحكم بعلبة التروس بنفسه. فعبر اختيار وضعية M، يصبح السائق قادراً على التحكم الكامل بتوقيت تغيير التروس من خلال أزرار تبديل السرعات المصنوعة من سبائك المغنيسيوم، وخصوصاً عند القيادة على طريق ضيق ومتعرّج أو من أجل تحقيق أقصى كفاءة ممكنة في استهلاك الوقود.
ويمكن تفعيل المؤشر الضوئي لأداء ناقل الحركة بهدف إصداره تحذيراً بصرياً وسمعياً عندما يحين الوقت للتغيير إلى السرعة التالية. ويجري ذلك من خلال القائمة الرئيسية في لوحة العدادات مقاس 12,4 بوصة، ما يسمح للسائق بتغيير نغمة ونقطة نقل السرعة (بين 4000-6500 دورة في الدقيقة).
وقال بيرن: "التحذير السمعي مفيد بشكلٍ خاص حيث لا يتعيّن على السائق إبعاد عينيه عن الطريق."وأضاف: "القدرة على ضبط السرعة بعد تذكير رينجر رابتر للسائق بضرورة تغيير الترس تسمح بتعديل وضع قيادة الشاحنة لتتناسب مع مختلف التضاريس. كما أن استخدام المؤشر الضوئي لناقل الحركة يتيح زيادة الكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يشجع السائق على تغيير السرعة في وقت أبكر."
وعند استعمال مؤشر أداء ناقل الحركة، يضيء مقياس سرعة الدوران بينما تزيد الدورات من اللون المتغير عند وصولها إلى نقطة نقل السرعة المختارة.
ويجري تفعيل مؤشر ناقل الحركة عبر الضغط على «الإعدادات» ثم اختيار «مؤشر ناقل الحركة»، ثم «تفعيل»، ثم متابعة ضبط “نقطة نقل السرعة” (بين 4000-6500 دورة في الدقيقة) و"نغمة التغيير".
ملاحظات:
1. تنافست رينجر رابتر المُعدّة للسباقات في رالي Baja 1000 الدولي للعام 2022 واحتلت صدارة فئتها. والسيارة المعدّة للسباق غير متاحة للبيع للجمهور.
2. وضع باخا مخصص للاستخدام على الطرق الوعرة فقط.
3. تعد الميزات المساعدة للسائق تكميلية ولا تحل محل انتباه السائق وقدرته على التمييز وحاجته إلى التحكم في السيارة. قد لا تعمل بسرعات معينة ، أو في ظروف معينة للقيادة أو الطريق أو الطقس. راجع دليل المالك للحصول على التفاصيل والقيود
انتهى
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