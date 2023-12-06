نيسان من العربية للسيارات تُعلن عن بدء عروض "نهاية السنة" المرتقبة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر 6 2023: أعلنت العربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية عن استعدادها لإطلاق حملة "نهاية السنة" والتي يترقبها العملاء في نهاية كل عام. ويتوافق شهر ديسمبر مع ذكرى تأسيس نيسان الـ90، حيث تقدّم نيسان لعشّاق سياراتها من الفئات الشهيرة التي تشمل باترول وباثفايندر وإكس تيرا عروضًا حصرية تشمل خدمات صيانة لمدة تصل إلى أربع سنوات وضمان لمدة خمس سنوات.
كما تقدّم العربية للسيارات لعملائها الذين قاموا بشراء سياراتهم عن طريق التمويل المصرفي خيار الدفع المؤجل، وذلك انطلاقًا من التزام العربية للسيارات بتعزيز تجربة العملاء وضمان رضاهم. تمثل هذه العروض والتسهيلات حصاد عامٍ كامل من التميّز في خدمة العملاء وتقديم الأفضل دائمًا، وتمهّد الطريق للمزيد من النجاحات والإنجازات المتوقعة لعام 2024، حيث ستكمل نيسان مشوارها بالتميّز والابتكار.
ونجحت نيسان بإلهام أجيال عديدة على مر 90 عامًا منذ تأسيسها في عام 1933، وكانت رفيقًا وفيًا للملايين من العملاء. ولم يكن لنيسان أثر ملموس على حياة عملائها فحسب، بل تمكّنت من خلال تشجيع الابتكار من إيقاد شعلة الإبداع لدى موظفيها كذلك، ودفعتهم نحو إعادة تعريف الابتكار ومنح العملاء تجربة تتسم بالأمان والكفاءة والتميّز من خلال التكنولوجيا الحديثة والالتزام الدائم بوضع رضاهم في قائمة الأولويات.
وأطلقت نيسان العديد من الحملات والمبادرات احتفالًا بذكرى تأسيسها الـ90، ومنها إطلاق شعار جديد يرمز إلى إرث الشركة العريق ومستقبلها الباهر. وانطلاقًا نحو مستقبل أكثر بهاءً، تقلّب نيسان صفحات ماضيها الغني وتحتفي بحاضرها من خلال التركيز على تعزيز تجربة العملاء والموظفين والمجتمعات التي لعبت دورًا أساسيًا في نجاح الشركة على مدى تسعة عقود.
للحصول على المزيد من المعلومات والاطلاع على آخر ابتكارات نيسان، تفضلوا بزيارة أقرب صالة عرض نيسان التابعة لشركة العربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
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