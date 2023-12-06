"العجبان للأعلاف “توقع اتفاقية تعاون مع "نادي أبوظبي الزراعي"

(MENAFN
- Viola Communications) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي،06 ديسمبر 2023: وقع "مصنع العجبان للأعلاف" اتفاقية تعاون مع نادي أبوظبي الزراعي خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية "أديف" الأسبوع الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مؤسسات وشركات الدولة، وتعزيز التعاون المشترك من أجل مواجهة تحديات الاستدامة والبحث عن حلول مبتكرة يمكن الاستفادة منها على نطاق واسع، كما تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات المتميزة والناجحة التي يتبناها النادي ومصنع العجبان للأعلاف.
وتهدف الاتفاقية أيضاً، والتي وقعها ممثلون عن نادي أبوظبي للزراعة، سعادة عبد الله محمد النيادي، نائب رئيس النادي، وممثلون عن مصنع العجبان للأعلاف، الدكتور محمد عزت العجمي، مدير المصنع، إلى تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز رغبة الطرفين في دعم وتعزيز التعاون القائم بينهما، فضلاً عن تطوير الجهود المشتركة لخدمة الجمهور والمتعاملين بكافة فئاتهم والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الأطراف الشريكة الفاعلة في هذا القطاع الحيو، كما ساهمت الاتفاقية في مواجهة تحديات الاستدامة والبحث عن الحلول المبتكرة التي استفاد منها الجميع.
وفي حديثه عن أهمية الاتفاقية، أكد الدكتور محمد عزت العجمي أن "مصنع العجبان للأعلاف يمتلك الكثير من الإمكانيات القادرة على المساهمة في تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي، والتي تسهم في تحقيق استدامة هذا القطاع وتطويره وضمان ازدهاره مستقبلاً".
وأشار إلى أن هذا ينعكس على الأدوار الاستراتيجية التي قام بها المصنع من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات في المستقبل، وكيف تؤثر هذه الأدوار على تعاونهم مع مختلف المؤسسات. وذلك من خلال توفير الأعلاف عالية الجودة لتلبية احتياجات قطاع الثروة الحيوانية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستدامة الزراعية في الدولة.
وتابع قائلاً: "عقدنا هذه الاتفاقية مع نادي أبوظبي الزراعي لإيماننا بأهميتها في توفير البحث اللازم والمعرفة الضرورية عبر تحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة عبر وضع أطر العمل الرئيسية والتنسيق في مختلف المجالات التنفيذية، والاستفادة من المعارف لدى الطرفين وتبادل الخبرات معهم، وبما يسهم في تنمية القدرات القانونية والفنية لموظفي ومنتسبي الطرفين وتعزيز الثقافة المؤسسية وتوفير وتطبيق مبادرات مستدامة ومتوازنة ودعم تطبيق التشريعات وبناء بيئة مؤسسية متميزة".
وترسخ الاتفاقية التعاون والتنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات، حيث يقوم مصنع العجبان للأعلاف بدعم نادي أبوظبي الزراعي في إنشاء مركز محمد بن زايد للبحوث الزراعية، في حين يتم تبادل المعلومات حول البحوث الزراعية ونتائجها، وشكلت لجنة مشتركة للتعاون والعمل المشترك على تقديم حملات توعية وبرامج تثقيف.
ووفقًا للاتفاقية، يتعاون الطرفان في تنظيم الملتقيات بين المزارعين ورواد الأعمال والمستثمرين، ويستمعون إلى الملاحظات العامة، كما يتم توفير منصة أخرى للطرفين بجانب المنصات المختلفة، وبالتالي التعاون مع اللجان المختلفة للجانبين في المجالات المتشابهة مثل التدريب والإرشاد، الاستدامة والأمان الغذائي، وتبادل المعلومات حول الأثر الناجم عن القطاع الزراعي في جميع مكوناته حول أداء ومستوى الرضا عن مصنع العجبان للأعلاف.
تأسس نادي أبوظبي الزراعي كمظلة يلتقي فيها كل أصحاب العلاقة في القطاع الزراعي، من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد من أصحاب المزارع والاستثمارات والعاملين في الزراعة. لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها دعم وتعزيز الأمان الغذائي للدولة، وتطوير نموذج زراعي اقتصادي مستدام واستضافة الأحداث الزراعية والمشاركة الخارجية.
ويُعتبر مصنع العجبان للأعلاف واحدًا من المؤسسات الرائدة في مجال الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الغذائية وعمليات الإنتاج والتوزيع، حيث ينتج أكثر من 25 منتجًا في مجال أعلاف الدواجن والأسماك، مما يسهم في تلبية احتياجات الثروة الحيوانية في مختلف إمارات الدولة
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