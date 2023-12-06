ممتلكات ومصدر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة على هامش قمة (كوب 28)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في مملكة البحرين، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP 28) المقام في دبي.

وستتعاون ممتلكات ومصدر، بموجب مذكرة التفاهم لتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة وتزويد البحرين بالطاقة الخضراء ذات التكلفة التنافسية، وبناء القدرات المحلية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع في المملكة من خلال الاستفادة من خبراتهم التكاملية. هذا إلى جانب البحث عن فرص الاستثمار المشترك في الأسواق الأخرى التي تلقى اهتمام الجانبين.

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات "يسعدنا التعاون مع نظرائنا في مصدر لاستكشاف آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، حيث لا يمكننا تعزيز النمو الاقتصادي من دون الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها. وإننا نؤمن بأنه لا يمكننا المساهمة في تحقيق الأثر الدائم والتغيير الإيجابي المستدام للأجيال القادمة، إلا من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع رواد قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات الاستدامة".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لمصدر "يسرنا التعاون مع ممتلكات للمضي قدماً في مبادرات الطاقة النظيفة في مملكة البحرين. لقد شهدنا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أهمية التعاون ومشاركة الخبرات لتحقيق الحلول الإيجابية. وتتطلع مصدر إلى العمل مع شركائها الاستراتيجيين في البحرين لاستكشاف تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لدعم أهداف الاستدامة في المملكة".

وتعد مذكرة التفاهم خطوة هامة ضمن مساعي ممتلكات ومصدر لتعزيز أواصر التعاون نحو تحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، بالإضافة إلى إمكانية توفير فرص العمل المتخصصة في المملكة من خلال تدريب وتمكين المواهب المحلية للمساهمة بدور فاعل في قطاع الطاقة النظيفة. ويتماشى ذلك مع خطة التشجير في مملكة البحرين لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 والوصول إلى (الحياد الكربوني) من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060.