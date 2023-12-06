ممتلكات ومصدر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة على هامش قمة (كوب 28)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في مملكة البحرين، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP 28) المقام في دبي.
وستتعاون ممتلكات ومصدر، بموجب مذكرة التفاهم لتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة وتزويد البحرين بالطاقة الخضراء ذات التكلفة التنافسية، وبناء القدرات المحلية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع في المملكة من خلال الاستفادة من خبراتهم التكاملية. هذا إلى جانب البحث عن فرص الاستثمار المشترك في الأسواق الأخرى التي تلقى اهتمام الجانبين.
وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات "يسعدنا التعاون مع نظرائنا في مصدر لاستكشاف آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، حيث لا يمكننا تعزيز النمو الاقتصادي من دون الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها. وإننا نؤمن بأنه لا يمكننا المساهمة في تحقيق الأثر الدائم والتغيير الإيجابي المستدام للأجيال القادمة، إلا من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع رواد قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات الاستدامة".
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لمصدر "يسرنا التعاون مع ممتلكات للمضي قدماً في مبادرات الطاقة النظيفة في مملكة البحرين. لقد شهدنا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أهمية التعاون ومشاركة الخبرات لتحقيق الحلول الإيجابية. وتتطلع مصدر إلى العمل مع شركائها الاستراتيجيين في البحرين لاستكشاف تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لدعم أهداف الاستدامة في المملكة".
وتعد مذكرة التفاهم خطوة هامة ضمن مساعي ممتلكات ومصدر لتعزيز أواصر التعاون نحو تحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، بالإضافة إلى إمكانية توفير فرص العمل المتخصصة في المملكة من خلال تدريب وتمكين المواهب المحلية للمساهمة بدور فاعل في قطاع الطاقة النظيفة. ويتماشى ذلك مع خطة التشجير في مملكة البحرين لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 والوصول إلى (الحياد الكربوني) من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060.
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