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سامح الصريطي يفجّر مفاجأة بزواجه من هذه الفنانة - صورة

12/6/2023 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجّر الفنان سامح الصريطي مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفه تفاصيل زواجه من المطربة المعتزلة حنان، مشيراً إلى أنهما تزوجا قبل شهر رمضان الماضي.
وقال الصريطي: "اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات، ومحبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب، والجواز مش عيب ما دام قدّام ربنا".
وتُعد هذه الزيجة الثانية لسامح الصريطي، حيث كان متزوجاً من قبل من الفنانة الراحلة نادية فهمي وأنجب منها ابنتين، هما الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، واستمر زواجهما 23 عاماً ثم انفصلا، إلا أنهما ظلا على علاقة جيدة.
بينما تزوجت المطربة حنان في حياتها ثلاث مرات، وزوجها الأول هو الملحن خليل مصطفى، وأنجبت منه ابنها الأول هشام ثم انفصلا، بينما أنجبت من زوجها الثاني ابنتها أميرة.




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