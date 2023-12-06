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أحلام تكشف موعد انطلاق برنامجها 'ألف ليلة وليلة' - فيديو

12/6/2023 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة الإماراتية أحلام عن موعد برنامجها التلفزيوني الجديد عبر "شبكة أبوظبي للإعلام"، تحت عنوان "أحلام في ألف ليلة وليلة".
ونشرت الفنانة الخليجية الفيديو الدعائي الخاص بالبرنامج عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، معلقةً بقولها: "كوكبة من النجوم العرب في ضيافة احلام في سهرات لن تنسوها"، وأوضحت أن العرض يبدأ يوم السبت المقبل الساعة 10 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

لها

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