أحلام تكشف موعد انطلاق برنامجها 'ألف ليلة وليلة' - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة الإماراتية أحلام عن موعد برنامجها التلفزيوني الجديد عبر "شبكة أبوظبي للإعلام"، تحت عنوان "أحلام في ألف ليلة وليلة".
ونشرت الفنانة الخليجية الفيديو الدعائي الخاص بالبرنامج عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، معلقةً بقولها: "كوكبة من النجوم العرب في ضيافة احلام في سهرات لن تنسوها"، وأوضحت أن العرض يبدأ يوم السبت المقبل الساعة 10 مساءً بتوقيت أبو ظبي.
لها
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