أردوغان يحذر إسرائيل من ملاحقة حماس في تركيا

أردوغان يحذر إسرائيل من ملاحقة حماس في تركيا
التاريخ
12/6/2023 6:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وسائل إعلام قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا حاولت إسرائيل ملاحقة أعضاء حركة حماس في تركيا فستدفع ثمنا باهظا، مؤكدا أن حماس حركة مقاومة تقاتل لحماية أراضيها.
وأضاف أردوغان أن الدعم الغربي لإسرائيل وتحديدا من جانب أميركا هو سبب الوضع الحالي في المنطقة.
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