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أردوغان يحذر إسرائيل من ملاحقة حماس في تركيا

12/6/2023 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وسائل إعلام قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا حاولت إسرائيل ملاحقة أعضاء حركة حماس في تركيا فستدفع ثمنا باهظا، مؤكدا أن حماس حركة مقاومة تقاتل لحماية أراضيها.


وأضاف أردوغان أن الدعم الغربي لإسرائيل وتحديدا من جانب أميركا هو سبب الوضع الحالي في المنطقة.


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