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مستعمرون يشقون طريقا استعماريا على أراضي قرية بيرين جنوب شرق الخليل

12/6/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شرع مستعمرون، اليوم الأربعاء، بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية بيرين، جنوب شرق الخليل.
وقال رئيس المجلس القروي في بيرين فريد برقان ، إن مستعمرين مسلحين، شرعوا بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين الفلسطينيين من عائلتي ادعيس وبرقان في منطقتي واد الملاقي وعين الشنار.
وأضاف أن الطريق الاستعماري الذي يزيد طوله على 3 كيلومترات، يهدف إلى ربط مستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرقا، بالبؤرة الاستعمارية الجديدة التي أقيمت العام الماضي على أراضي المواطنين في قرية بيرين.




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