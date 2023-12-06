مستعمرون يشقون طريقا استعماريا على أراضي قرية بيرين جنوب شرق الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شرع مستعمرون، اليوم الأربعاء، بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية بيرين، جنوب شرق الخليل.
وقال رئيس المجلس القروي في بيرين فريد برقان ، إن مستعمرين مسلحين، شرعوا بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين الفلسطينيين من عائلتي ادعيس وبرقان في منطقتي واد الملاقي وعين الشنار.
وأضاف أن الطريق الاستعماري الذي يزيد طوله على 3 كيلومترات، يهدف إلى ربط مستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرقا، بالبؤرة الاستعمارية الجديدة التي أقيمت العام الماضي على أراضي المواطنين في قرية بيرين.
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