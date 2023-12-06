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بعد ابنها... الموت يفجع شمس البارودي مجدداً

12/6/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة القديرة المعتزلة شمس البارودي من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وفاة زوج شقيقتها.


وقالت الفنانة المعتزلة: "زوج أختى ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل، ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راضٍ غير غضبان، آخر تجمع فرحنا معاً فى إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالي شريك عمري حسن، ولقاء الفرح الأكبر في أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلّى الله عليه وسلم كل منا في ميعاده".

وأضافت: "صبراً يا أختي فالمؤمن يقينه أننا كلنا إليه راجعون وكل مَن على هذه الدنيا فان ولا يبقى إلا وجه ربّنا ذي الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله اللهم أجرنا في مصيبتنا صبراً صبراً إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب".

لها

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