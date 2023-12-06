انتهاء المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت وزارة الاتصال الحكومي أمس الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الأولى ضمن برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي، الذي انطلق مطلع العام الحالي ويستمر 3 سنوات ويستهدف تدريب نحو 81 عاملا ً في الاتصال الحكومي، و54 ناطقا ً إعلاميًا.



وشارك في هذه المرحلة التي تم توزيعها على فترات زمنية متفرقة نحو 25 عاملا ً في الاتصال الحكومي، و 22 ناطقًا إعلاميًا، تلقوا تدريبًا على محاور تناولت مهارات التواصل الاستراتيجي، والتواصل وردود الأفعال، ومهارات المقابلة الإعلامية، والتعامل مع الاخبار الزائفة والأجندة الحكومية الإعلامية والتطور على أدوات الاتصال الإعلامي ومهارات التواصل الاستراتيجي وصناعة الخبر والعمل أثناء الأزمات.



وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التدريب يعزز من تنفيذ الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في مساراتها الثلاثة، منها الإداري بما يدعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام ويسهم في تمكين الناطقين الإعلاميين، لخدمة أهداف توحيد الرواية الرسمية والتواصل والتدفق المعلوماتي وصقل المهارات وتراكم الخبرات ودعم النهج في إيصال المعلومة لمتلقيها والتعامل مع الإشاعات والأخبار الزائفة.



بدوره، قال مدير التخطيط والتنسيق والناطقين الإعلاميين في وزارة الاتصال الحكومي أحمد المجالي، إن ما يُميّز البرنامج هو مشاركة عدد من العاملين في المديريات والأقسام والوحدات الإعلامية، إلى جانب زيادة مساحة تدريب الناطقين الإعلاميين.



يشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي بصدد التحضير لخطة التدريب للعام المقبل، الذي يشمل عدداً من العاملين في الوحدات الإعلامية الحكومية والناطقين الإعلاميين وعلى فترات زمنية متقطعة ضمن برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي، الذي تشرف عليه الوزارة بدعم من الحكومة الأمريكية من خلال سفارتها في عمّان، وتنفذه شركة ماجينتا للاستشارات.