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وزارة الصحة بغزة تناشد الطواقم الطبية التوجه لمستشفى الشفاء

12/6/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشدت وزارة الصحة في غزة الطواقم الطبية بمدينة غزة التوجه لمستشفى الشفاء لافتتاح نقطة إسعافات أولية
وقال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت نازحين من المناطق الشرقية في مدينة غزة.




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