وزارة الصحة بغزة تناشد الطواقم الطبية التوجه لمستشفى الشفاء
التاريخ
12/6/2023 6:12:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناشدت وزارة الصحة في غزة الطواقم الطبية بمدينة غزة التوجه لمستشفى الشفاء لافتتاح نقطة إسعافات أولية
وقال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت نازحين من المناطق الشرقية في مدينة غزة.
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