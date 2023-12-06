انخفاض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث للعام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وعن الربع الثالث من العام الماضي، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام ليسجل 22.3 بالمئة.



وأكدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 19.8 بالمئة، خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 31.7 بالمئة للإناث.



وانخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 0.7 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.



وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث من العام الحالي مع الربع الذى سبقه من نفس العام، يتضح أن معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية.



وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة 28.3 بالمئة، بين حملة الشهادات الجامعية "الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي".



وأشارت النتائج إلى أن 57.6 بالمئة، من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 41.8 بالمئة.



وعلى مستوى المحافظات، سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 27.0 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 18.1 بالمئة.



كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 25.3 بالمئة، وتركز 60.0 بالمئة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.8 بالمئة، وفقا للتقرير.



وأظهرت النتائج تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.4 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.4 بالمئة للإناث.



كما أشارت النتائج إلى أن 73.2 بالمئة، من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.1 بالمئة بين الذكور.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 32.6 بالمئة، للمجموع (52.7 بالمئة، للذكور مقابل 13.5 بالمئة، للإناث) للربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 33.0 بالمئة للمجموع (52.5 بالمئة، للذكور و 13.7 بالمئة للإناث)، للربع الثالث من العام الماضي، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19 بالمئة.