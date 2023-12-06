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الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم تشجيع انفصال تايوان

12/6/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأنه يجب على واشنطن التوقف عن دعم القوى الانفصالية الداعية لاستقلال تايوان.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية في موقعها عن وانغ يي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن قوله: "نطالب بألا تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين وألا تدعم أي قوى تدعو لاستقلال تايوان وألا تشجعه".
وأعلن ممثل مكتب شؤون تايوان لدى مجلس الدولة الصيني، شين بين هوا، في نهاية نوفمبر الماضي، أن "استقلال تايوان يعني نشوب حرب"

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