الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم تشجيع انفصال تايوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأنه يجب على واشنطن التوقف عن دعم القوى الانفصالية الداعية لاستقلال تايوان.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية في موقعها عن وانغ يي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن قوله: "نطالب بألا تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين وألا تدعم أي قوى تدعو لاستقلال تايوان وألا تشجعه".
وأعلن ممثل مكتب شؤون تايوان لدى مجلس الدولة الصيني، شين بين هوا، في نهاية نوفمبر الماضي، أن "استقلال تايوان يعني نشوب حرب"
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