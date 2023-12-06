برنامج الأغذية: توزيع المساعدات في غزة شبه مستحيل

برنامج الأغذية: توزيع المساعدات في غزة شبه مستحيل
التاريخ
12/6/2023 6:12:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وقال البرنامج إن توزيع المساعدات بغزة أصبح شبه مستحيل ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون وضعا مروعا تماما.
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