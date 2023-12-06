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برنامج الأغذية: توزيع المساعدات في غزة شبه مستحيل

12/6/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.


وقال البرنامج إن توزيع المساعدات بغزة أصبح شبه مستحيل ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.


من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون وضعا مروعا تماما.


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