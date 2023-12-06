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آبل تتكبد تعويضات بسبب بطء آيفون

12/6/2023 6:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت إحدى المحاكم الكورية الجنوبية حكما لصالح مستخدمي هواتف آيفون7 القديمة جزئياً، في الدعوى المقامة ضد شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل التي تنتج الهواتف، والمتهمة بتعمد إبطاء عمل الهواتف الأقدم.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المحكمة ألزمت آبل بدفع تعويض قدره 70 ألف وون (53.31 دولار) لكل مستخدم من مستخدمي آيفون 7.
وقال القاضي إن آبل كانت ملزمة بإخطار أصحاب هذه الهواتف بوضوح بأن تحديث التطبيقات، سيؤدي إلى تراجع أداء الهاتف، وأنهم يستطيعون اختيار التحديث من عدمه.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن محكمة درجة أدنى أصدرت في فبراير (شباط) الماضي حكماً برفض دعوى مستخدمي آيفون، التي تتهم آبل بتعمد إبطاء عمل الهواتف.
وبعد الحكم انخفض عدد المدعين أمام محكمة الاستئناف من 62 ألف مدع إلى 7 مدعين فقط.
وأصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها لصالح المدعين.

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