القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع إسناد صوفا العسكري

القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع إسناد صوفا العسكري
التاريخ
12/6/2023 6:12:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري ومغتصبة "نير اسحاق" برشقات صاروخية.
وأفادت الكتائب سابقا أنها قامت بدك قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
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