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القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع إسناد صوفا العسكري

12/6/2023 6:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري ومغتصبة "نير اسحاق" برشقات صاروخية.


وأفادت الكتائب سابقا أنها قامت بدك قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.


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