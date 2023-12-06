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إذاعة جيش الاحتلال : المناورة البرية ستستمر شهرا آخر

12/6/2023 6:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي إن المناورة البرية شمالي غزة وجنوبها ستستمر لشهر إضافي وفق تقدير المنظومة الأمنية
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر، أن الجيش سيواصل الضغط على حماس ما سيؤدي إلى استئناف المفاوضات بشروط أفضل وفق تعبيرها




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