إذاعة جيش الاحتلال : المناورة البرية ستستمر شهرا آخر

إذاعة جيش الاحتلال : المناورة البرية ستستمر شهرا آخر
التاريخ
12/6/2023 6:12:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي إن المناورة البرية شمالي غزة وجنوبها ستستمر لشهر إضافي وفق تقدير المنظومة الأمنية
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر، أن الجيش سيواصل الضغط على حماس ما سيؤدي إلى استئناف المفاوضات بشروط أفضل وفق تعبيرها
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