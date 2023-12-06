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الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

12/6/2023 6:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكلت وزارة الصحة لجنة تحقيق بوفاة طفلة (5 سنوات) في مستشفى الأميرة رحمة بمحافظة إربد، وفق مدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد أبو اليقين.


وقال أبو اليقين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة شكلت لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفلة كانت دخلت إلى المستشفى السبت الماضي وكانت تعاني من فشل في أعضاء الجسم، وتوفيت الأحد.


وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة الطفلة بسبب تخثر الدم المنتشر، لافتا إلى أن نسبة الوفاة بهذا المرض تبلغ 100% وحاول الأطباء علاجها والتعامل مع حالتها إلا أنها لم تكن تستجيب للعلاج.


وتعهد أبو اليقين بمحاسبة المقصرين في حال وجدت اللجنة أن هناك تقصيرا من الكوادر الطبية في المستشفى.


والدة الطفلة اعتبرت في اتصال مع "الوكيل الإخباري"، أن ابنتها توفيت نتيجة خطأ طبي من احدى الممرضات.


وقالت إن ابنتها دخلت إلى المستشفى وكانت تعاني من الاسهال والقيء، وقام كادر المستشفى بإعطائها المغذي، لافتة إلى أن الفحوصات أظهرت حينها أن وظائف الكلى مرتفعة بسبب الجفاف.


وأضافت أن ابنتها كانت تستعد للخروج من المستشفى ليتم تحويلها إلى مستشفى آخر وكانت بصحة جيدة قبل أن يتم إعطائها إبرة وعلى إثرها ساءت حالتها الصحية على حد تعبيرها وتوقف قلبها وحاول الأطباء في حينها انعاشها إلا أنها فارقت الحياة.

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