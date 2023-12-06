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سكان تل أبيب يشكون صواريخ المقاومة للمحكمة العليا

12/6/2023 6:12:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن سكان جنوب تل ابيب قدموا شكوى للمحكمة العليا ضد "قيادة الجبهة الداخلية" لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية القادمة من المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأشار الملتمسون إلى أن رفض الجهات المعنية حمايتهم باستخدام أماكن محمية متنقلة يضعهم في حالة من العجز ويعرضهم لخطر حقيقي على حياتهم، في وقت حصل فيه سكان العديد من الأحياء الأخرى في تل أبيب ويافا ومدن أخرى على الاهتمام المناسب لحل فجوات الحماية القائمة، على حد تعبيرهم وفق ما جاء في الصحيفة الإسرائيلية.

وأمس الثلاثاء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ فلسطينية في سماء
تل أبيب، مؤكدة أن شهودا يتحدثون عن نحو 10 انفجارات هزت المدينة.

بدوره، أكد مراسل الجزيرة أن فرق الإسعاف الإسرائيلي توجهت إلى مواقع في تل أبيب أُبلغ فيها عن سقوط صواريخ.

كما أصيب 5 إسرائيليين ولحقت أضرار بمبنى سكني جراء سقوط صاروخ بمدينة عسقلان أُطلق من قطاع غزة، سبقه دويّ صفارات الإنذار بالمدينة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت قصف
بئر السبع برشقة صاروخية، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، فضلا عن قصف مستوطنتي نتيفوت وسديروت.


المصدر : الجزيرة

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