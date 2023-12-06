سكان تل أبيب يشكون صواريخ المقاومة للمحكمة العليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN-
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن سكان جنوب تل ابيب قدموا شكوى للمحكمة العليا ضد "قيادة الجبهة الداخلية" لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية القادمة من المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأشار الملتمسون إلى أن رفض الجهات المعنية حمايتهم باستخدام أماكن محمية متنقلة يضعهم في حالة من العجز ويعرضهم لخطر حقيقي على حياتهم، في وقت حصل فيه سكان العديد من الأحياء الأخرى في تل أبيب ويافا ومدن أخرى على الاهتمام المناسب لحل فجوات الحماية القائمة، على حد تعبيرهم وفق ما جاء في الصحيفة الإسرائيلية.
وأمس الثلاثاء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ فلسطينية في سماء
تل أبيب، مؤكدة أن شهودا يتحدثون عن نحو 10 انفجارات هزت المدينة.
بدوره، أكد مراسل الجزيرة أن فرق الإسعاف الإسرائيلي توجهت إلى مواقع في تل أبيب أُبلغ فيها عن سقوط صواريخ.
كما أصيب 5 إسرائيليين ولحقت أضرار بمبنى سكني جراء سقوط صاروخ بمدينة عسقلان أُطلق من قطاع غزة، سبقه دويّ صفارات الإنذار بالمدينة.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت قصف
بئر السبع برشقة صاروخية، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، فضلا عن قصف مستوطنتي نتيفوت وسديروت.
المصدر : الجزيرة
MENAFN06122023000205011050ID1107545853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.