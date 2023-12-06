الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى أبو ظبي

MENAFN - Palestine News Network ) أبو ظبي /PNN-وصلت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار أبو ظبي حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان.

ومن المطار توجه الرئيس الروسي إلى قصر الوطن في أبو ظبي حيث سيعقد مباحثات مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيكون هذا اللقاء الثاني بين الرئيسين الروسي والإماراتي هذا العام، وكان الاجتماع السابق بينهما في يونيو الماضي على هامش" منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وكذلك زار محمد آل نهيان بطرسبورغ في أكتوبر 2022.

المصدر: RT







