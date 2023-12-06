وزير النفط والبيئة يشارك في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري بشأن مبادرة تحدي إدارة الكربون

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- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في اجتماع المائدة المستديرة حول مبادرة تحدي إدارة الكربون، والذي يعقد ضمن أعمال مؤتمر المناخ (COP28)، الذي أطلقه في أبريل من هذا العام فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في منتدى الاقتصادات الكبرى، وذلك بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ و شيه تشن هوا الممثل الخاص للرئيس الصيني والمبعوث الخاص لتغير المناخ بجمهورية الصين الشعبية وعدد من الوزراء.
وأكد وزير النفط أهمية عقد هذا الاجتماع وأهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى التسريع بتوسيع نطاق تكنولوجيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وتكنولوجيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو (CDR)، وتحقيق إدارة الكربون على نطاق جيجا طن بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة سد الفجوة بين النشر الحالي لإدارة الكربون ومتطلبات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، حيث أن هذه المبادرة تمكن من معالجة إدارة انبعاثات الكربون وتعزز الممارسات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ.
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