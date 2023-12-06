وزير النفط والبيئة يشارك في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري بشأن مبادرة تحدي إدارة الكربون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في اجتماع المائدة المستديرة حول مبادرة تحدي إدارة الكربون، والذي يعقد ضمن أعمال مؤتمر المناخ (COP28)، الذي أطلقه في أبريل من هذا العام فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في منتدى الاقتصادات الكبرى، وذلك بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ و شيه تشن هوا الممثل الخاص للرئيس الصيني والمبعوث الخاص لتغير المناخ بجمهورية الصين الشعبية وعدد من الوزراء.

وأكد وزير النفط أهمية عقد هذا الاجتماع وأهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى التسريع بتوسيع نطاق تكنولوجيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وتكنولوجيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو (CDR)، وتحقيق إدارة الكربون على نطاق جيجا طن بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة سد الفجوة بين النشر الحالي لإدارة الكربون ومتطلبات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، حيث أن هذه المبادرة تمكن من معالجة إدارة انبعاثات الكربون وتعزز الممارسات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ.