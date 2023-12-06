Wednesday, 06 December 2023 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير النفط والبيئة يشارك في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري بشأن مبادرة تحدي إدارة الكربون

12/6/2023 6:06:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في اجتماع المائدة المستديرة حول مبادرة تحدي إدارة الكربون، والذي يعقد ضمن أعمال مؤتمر المناخ (COP28)، الذي أطلقه في أبريل من هذا العام فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في منتدى الاقتصادات الكبرى، وذلك بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ و شيه تشن هوا الممثل الخاص للرئيس الصيني والمبعوث الخاص لتغير المناخ بجمهورية الصين الشعبية وعدد من الوزراء.

وأكد وزير النفط أهمية عقد هذا الاجتماع وأهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى التسريع بتوسيع نطاق تكنولوجيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وتكنولوجيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو (CDR)، وتحقيق إدارة الكربون على نطاق جيجا طن بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة سد الفجوة بين النشر الحالي لإدارة الكربون ومتطلبات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، حيث أن هذه المبادرة تمكن من معالجة إدارة انبعاثات الكربون وتعزز الممارسات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ.

MENAFN06122023000055011008ID1107545836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث