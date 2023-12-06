القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينها، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023م.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة المعتمدة لدى مملكة البحرين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
MENAFN06122023000055011008ID1107545835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.