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القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية

12/6/2023 6:06:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ‏القائد العام لقوة دفاع البحرين، ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينها، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023م.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة المعتمدة لدى مملكة البحرين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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