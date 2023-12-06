إطلاق مسابقة «تحدي البرمجة» ضمن فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2024

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة يومكس 2024 والمحاكاة والتدريب سيمتكس 2024 عن إطلاق مسابقة“تحدي البرمجة” التي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة وذلك خلال فعاليات المعرضين المنظمين من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المقرر انعقاداها في الفترة 23-25 يناير المقبل في أبوظبي.

ويعد استضافة المعرضين لهذه المسابقات امتداد لجهود مجموعة أدنيك للتعاون مع كافة شركائها لإطلاق المبادرات والفعاليات المصاحبة الجديدة التي تساهم في تعزيز مكانة الفعالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستكمالاً لجهود المجموعة الرامية لنقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة.





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