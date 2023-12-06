إطلاق مسابقة «تحدي البرمجة» ضمن فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة يومكس 2024 والمحاكاة والتدريب سيمتكس 2024 عن إطلاق مسابقة“تحدي البرمجة” التي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة وذلك خلال فعاليات المعرضين المنظمين من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المقرر انعقاداها في الفترة 23-25 يناير المقبل في أبوظبي.
ويعد استضافة المعرضين لهذه المسابقات امتداد لجهود مجموعة أدنيك للتعاون مع كافة شركائها لإطلاق المبادرات والفعاليات المصاحبة الجديدة التي تساهم في تعزيز مكانة الفعالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستكمالاً لجهود المجموعة الرامية لنقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة.
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