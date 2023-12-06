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رئيس الدولة يستقبل الرئيس الروسي الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات

12/6/2023 6:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات.

وجرت لفخامته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة فلاديمير بوتين إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة فخامته.

ولدى وصول موكب فخامته إلى القصر حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم جمهورية روسيا الاتحادية.

وكانت قد رافقت طائرة الرئيس الروسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات الحربية تحية لضيف البلاد.


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