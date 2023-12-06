مصرف عجمان يفوز بإحدى جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد

(MENAFN
- EVOPS PR) أعلن مصرف عجمان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فوزه بجائزة المصارف الإسلامية للخدمات المصرفية للأفراد لعام 2023 من قبل Cambridge IFA، وذلك تقديرًا لإنجازاته المتميزة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. هذه الجائزة المتميزة تعكس التزام مصرف عجمان بالتميز والابتكار، وتؤكد على إسهاماته الكبيرة في صناعة الخدمات المالية، وقد تم تسليم الجائزة إلى السيد/ فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان.
من جانبه صرح السيد/ مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "نحن فخورون بتكريمنا بهذه الجائزة المرموقة المخصصة للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد. ويأتي هذا التكريم بمثابة شهادة معتمدة تسلط الضوء على العمل الجاد والمتفاني لفريقنا المتميز، وتعبرعن التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية مميزة ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية. وذلك يبرز دورنا الريادي في الصناعة المصرفية ويشكل حافزاً كبيراً أمامنا يحثنا على مواصلة السعي نحو التميز والابتكار، مع التركيز على مصلحة عملائنا في كل المبادرات التي نقوم بها. وننتهز هذه الفرصة لنعرب عن امتناننا لعملائنا وموظفينا ومساهمينا على حدٍ سواء وتقديرنا لدعمهم المتواصل وثقتهم الثمينة، ونحن بالتأكيد نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل".
ومن جهة أخرى، علق السيد/ فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، قائلاً : "نحن سعداء جداً بتسلمنا لهذه الجائزة لعام 2023 من قبلCambridge IFA. ، حيث كان لمصرف عجمان الدور الريادي في اتباع الحلول المصرفية المبتكرة، من خلال تقديمه لمجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه المتطورة. إن التفاني في تحقيق رضا العملاء إلى جانب التزامنا بنهجنا الاستراتيجي باتباع الممارسات المصرفية المستدامة والملتزمة بتحقيق مصلحة العملاء، قد لعب دوراً هاماً في وصولنا إلى المكانة الحالية البارزة بين منافسينا. ونحن متحمسون لتقديم المزيد من العروض المتطورة مع مزايا متقدمة لجعل الخدمات المصرفية أكثر شمولية للأفراد من مختلف الشرائح والفئات".
تعتبر Cambridge IFA، المعروفة بعمليتها التقييمية الدقيقة، منظمة تعمل على تقدير أداء المؤسسات المالية الرائدة في مجال الصناعة والتي تقدم خدمات استثنائية واستراتيجيات مبتكرة. ويأتي فوز مصرف عجمان بهذه الجائزة عن فئة الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة للأفراد بمثابة تأكيد على تنفيذه الناجح لتقنيات المصارف الحديثة ومساهمته في تعزيز المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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