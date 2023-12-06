stc تشارك طلاب الاحتياجات الخاصة في يومهم العالمي

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 06 ديسمبر 2023:
اعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن تنظيم بطولة البادل لذوي الاحتياجات الخاصة والتي أقيمت في استاد اليوسفي بمنطقة دسمان بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.وتندرج الفعالية تحت مظلة "لأننا_نهتم"، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، الأمر الذي يعكس التزام stc تجاه المجتمع والتنمية المستدامة.
واستقبلت بطولة البادل التي أقيمت في استاد اليوسفي، برعاية stc، حدثًا بارزًا شارك فيه 93 طالب و طالبة من مدارس التعليم الخاص في جميع أنحاء الكويت. وخلال التنافس في المباريات الزوجية، أظهر الطلاب مهاراتهم الرياضية وأظهروا روحًا رياضية وقدرة رائعة على التنافس. وتأكيداً على التزامها بدعم المجتمع، قامت stc بتوزيع الهدايا على جميع المشاركين لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع. كما سلط حضور فريق العلاقات العامة في stc الضوء على دور الشركة في تقديم الدعم المستمر للمبادرات التي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تعليقاً على هذه المبادرة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: "نواصل في stc، دعم مختلف الشرائح داخل مجتمعنا و ذلك ومن خلال برنامجنا المستدام للمسؤولية المجتمعية، حيث نهدف إلى تعزيز بيئة تُمكن كل فرد من أن يزدهر ويساهم في مجتمعنا من منطلق ايماننا بالاستمرار في رعاية مثل هذه المبادرات و الفعاليات ، وذلك إيماناً بدور أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية المجتمع وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام."
وأضافت الجاسم: "ترى stc أنه من الضروري التواصل مع مختلف فئات المجتمع الكويتي و من ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع من خلال تجارب متنوعة تهدف إلى زيادة الوعي حول احتياجاتهم ومتطلباتهم. و شددت الجاسم على ضرورة التمكين الاجتماعي، حتى ندمج أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة سليمة في المجتمع في شتى المجالات."
واشارت الجاسم الى دور stc الحيوي كشركة رائدة في قطاع الاتصالات الكويتي في تشجيع ابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندتهم وإبراز مواهبهم، لافتة إلى ان هذه المبادرة تندرج تحت مظلة حملة «لاننا تهتم» والذي تهدف الى مشاركة و دعم المجتمع في العديد من المبادرات الانسانية و التوعوية الهادفة الى زيادة الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا المهمة في عدة مجالات.
وبهذه المناسبة، أعربت الجاسم عن امتنانها لكل من المدارس المشاركة في بطولة البادل، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تعاونهما في سبيل إنجاح تلك الفعالية.
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