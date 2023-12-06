22.3% معدل البطالة في الأردن بالربع الثالث من عام 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني -بلغ معدل البطالة في الأردن 22.3% في الربع الثالث من العام الحالي، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16,560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تموز، آب، أيلول)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.





وفيما يلي استعراض لأهم النتائج الواردة في التقرير :

البطالة:

. بلغ معدل البطالة 22.3% خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغ آنذاك 23.1%، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام.

. بلغ معدل البطالة عند الذكور 19.8% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 31.7% للإناث.

. انخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 0.7 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

. وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث من عام 2023 مع الربع الذي سبقه يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

















المتعطلون:

. بلغ معدل البطالة 28.3% بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي).

. أشارت النتائج إلى أن 57.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 41.8%.

. بلغ معدل البطالة في الفئات العمرية 15-19 سنة، 20-24 سنة، 25-29 سنة، )56.8%، 47.3% و 31.9%) لكل منها على التوالي.

. أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 27.0%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 18.1%.

المشتغلون:

. 25.3% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.

. تركز 60.0% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.8%.

. 48.8% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.8% ثانوي و40.8% أعلى من الثانوي.

. أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.3% هم مستخدمون بأجر (83.0% للذكور مقابل 95.5% للإناث).



قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):

. أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.4% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.4% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 73.2% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.1% بين الذكور.

. بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 32.6% للمجموع (52.7% للذكور مقابل 13.5% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 33.0% للمجموع (52.5% للذكور و13.7% للإناث)، وذلك للربع الثالث من عام 2022، علماً بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19%.