دوري أبطال آسيا.. الأندية السعودية تستعرض عضلاتها قارياً

استعرضت كرة القدم السعودية عضلاتها بتأهل جميع الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى دور الستة عشر عن جدارة واستحقاق.

ولحق الفيحاء بالثلاثة الكبار الهلال والنصر والاتحاد في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية بفضل فوزه العريض على باختاكور الأوزبكي 4 /1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الهلال والنصر والاتحاد ضمنوا التأهل مبكرا بجانب تصدر مجموعاتهم، بعد مشوار مثير للأندية الثلاثة في دور المجموعات.

وتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة وحيدة، بينما لم يعرف الهلال والنصر طعم الهزيمة، حيث حصد الهلال 16 نقطة وضعته في صدارة المجموعة الرابعة من خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد، كما جمع النصر 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين ليتصدر المجموعة الخامسة.

أما الفيحاء فحل في وصافة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم، وبفارق ست نقاط عن العين المتصدر، لكن تأهل للادوار الإقصائية ضمن أفضل ثلاثة أندية احتلت المركز الثاني.

واستهل الاتحاد مشواره القاري بالفوز على ضيفه أولماليك الأوزبكي 3 /صفر ثم ثم فاز بالنتيجة ذاتها على ملعب سباهان اصفهان الإيراني ، وتبع ذلك بالفوز على ضيفه القوة الجوية 1 /صفر، لكن الفريق العراقي ثأر لهزيمته وفاز على الاتحاد في مباراة الإياب بهدفين، ثم استأنف الفريق السعودي مسيرة الانتصارات وهزم مضيفه أولماليك 2 /1 قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بتكرار الفوز على سباهان اصفهان 2 /1.

وخلال مشواره في دور المجموعات سجل الاتحاد 11 هدفا واهتزت شباكه أربع مرات.

وجاءت ضربة البداية بالنسبة للهلال سلبية، حيث بدأ رحلته الآسيوية بتعادل محبط مع ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي بهدف لمثله لكن أتبع ذلك بتحقيق خمسة انتصارات متتالية على حساب نساجي مازاندران 3 / صفر و2 /1 وعلى مومباي سيتي الهندي 6 /صفر و2 /صفر كما فاز على نافباخور نامانجان 2 /صفر.

ويمتلك الهلال ثاني أقوى خط هجوم في دور المجموعات الآسيوي بتسجيله 16 هدفا، بفارق هدف واحد عن العين الإماراتي، فيما يمتلك أقوى خط دفاع، إذ اهتزت شباكه مرتين فقط.

وتحمل المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش الجزء الأكبر من مسؤولية قيادة الهلال لدور الـ16 الآسيوي بعد تسجيله خمسة أهداف في دور المجموعات.

وبالنسبة للنصر، سجل الفريق بداية ولا أروع على المستوى الآسيوي، باكتساح ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 4 /2 في الدور الفاصل ليتأهل إلى دور المجموعات الذي بدأ فيه مشواره، بالفوز على مضيفه برسيبوليس

2 /صفر ، ثم أتبع ذلك بالفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3 /1 ثم هزم الدحيل القطري 4 /3 ثم 3 /2 وتعادل بعدها سلبيا مع برسيبوليس ثم تعادل مع استقلال دوشنبه 1 /1 في غياب قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. وسجل النصر 13 هدفا في دور المجموعات من بينها ثمانية أهداف حملت توقيع البرازيلي أندرسون تاليسكا

متصدر قائمة الهدافين، مقابل سبعة أهداف هزت شباك الفريق.

وبالنسبة للفيحاء، فقد رفع الفريق صاحب المركز التاسع في الدوري السعودي، شعار أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي مطلقا، من خلال حصد بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بفوزه الساحق على باختاكور الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف، ومستفيدا من فوز الدحيل على برسيبوليس.

جمع الفيحاء السعودي تسع نقاط، وانتزع بطاقة التأهل في الأمتار الأخيرة بعد فوزين متتاليين في آخر جولتين على آهال التركماني 3 / 1 ثم باختاكور الأوزبكي 4 / 1.

وسبق للهلال الفوز باللقب القاري أربع مرات أخرها في 2021 وحل وصيفا خمس مرات، كما فاز الاتحاد باللقب مرتين أخرهما في 2005 وحل وصيفا مرة واحدة، بينما لم يسبق للنصر الفوز باللقب من قبل، لكنه حل وصيفا في عام 1995، في الوقت الذي يشارك فيه الفيحاء في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز