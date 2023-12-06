ساكا يدخل تاريخ أرسنال

حقق بوكايو ساكا نجم نادي أرسنال، رقماً مميزاً مع الجانرز، بعد مشاركته مع فريقه الإنجليزي في مباراة لوتون تاون، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أصبح ساكا رابع أصغر لاعب يخوض 200 مباراة في كافة المسابقات مع أرسنال، بعمر 22 عامًا و91 يوماً.

وسبق ساكا في تحقيق الرقم ذاته مع أرسنال كل من، سيسك فابريجاس (21 عاما و118 يوما)، وديفيد أوليري (21 عاما و195 يوما) وكليف باستن (22 عاما و16 يوما).

وعزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي بعد فوز صعب ومثير على لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار الجولة 15 من عمر البريميرليغ.

افتتح غابرييل مارتينيلي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 20، وتعادل جبريل أوشو لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 45 تمكن غابرييل خيسوس من تسجيل الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 45، ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع اليجاه اديبايو من إدراك التعادل للوتون في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 57 فاجأ روس باركلي نجم لوتون ولاعب إيفرتون وتشيلسي سابقاً وأطلق تسديدة أرضية من الجانب الأيسر سكنت شاك حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا الذي قدم أقل مبارياته مع فريق شمال لندن منذ انضمامه له معاراً من برينتفورد.

وسريعاً عاد أرسنال للمباراة عن طريق هدف أحرزه كاي هافيرتس في الدقيقة 60 والهدف هو الثالث للدولي الألماني في آخر 3 مباريات خاضها مع أرسنال في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وضغط أرسنال بكل قوته بحثاً عن إدراك فوز يبقيه هذه المرحلة أيضاً على الصدارة أياً كانت نتائج منافسه، وبالفعل في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع ارتقى ديكلان رايس وسدد رأسية مستغلاً عرضية متقنة جداً من مارتين أوديغارد.

وبهذا الفوز أمن أرسنال صدارته بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ليفربول الوصيف، الذي سيحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، اليوم الأربعاء.

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