دوري أبطال آسيا.. موعد مباريات جميع الأدوار وتوقيت قرعة ثمن النهائي

انتهت منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بتأهل 8 فرق من أندية الغرب لدور الـ 16.

ويضم دور الـ 16 أربعة أندية من السعودية، وهي المرة الخامسة التي يتأهل فيها 4 أندية سعودية لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نسخ 2009 و2011 و2019 و2022.

وستجرى قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا يوم 28 ديسمبر الجاري في الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة صباحاً بتوقيت السعودية.

ويسمح بوقوع فريقين من نفس الدولة معاً، لكن لا يمكن أن يتواجه فريقان صعدا من نفس المجموعة بالدور السابق.

المستوى الأول: الاتحاد السعودي، النصر السعودي، الهلال السعودي، العين الإماراتي

المستوى الثاني: الفيحاء السعودي، ناساف الأوزبكي، نافباخور الأوزبكي، سباهان أصفهان الإيراني

وتقام مواجهات الدور ثمن النهائي بالبطولة الآسيوية ذهابا 12-14 فبراير المقبل وإيابا 19 -21 من ذات الشهر، على أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي ذهابا 4 -6 مارس وإيابا 11-13 من ذات الشهر.

أما الدور نصف النهائي يلعب ذهابا في 16-17 أبريل المقبل، وإيابا 23-24 من نفس الشهر، وسيقام نهائي دوري أبطال آسيا، ذهابا في 11 مايو المقبل، وإيابا في 18 من نفس الشهر.

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