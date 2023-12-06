كوريا الجنوبية تلزم آبل بدفع 53 دولاراً لكل مستخدم تعويضاً عن بطء إيفون 7

أصدرت إحدى المحاكم الكورية الجنوبية حكما لصالح مستخدمي هواتف آيفون7 القديمة جزئيا في الدعوى المقامة ضد شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل التي تنتج الهواتف، والمتهمة بتعمد إبطاء عمل الهواتف الأقدم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المحكمة ألزمت آبل بدفع تعويض قدره 70 ألف وون (31ر53 دولار) لكل مستخدم من مستخدمي آيفون7.

وقال القاضي إن آبل كانت ملزمة بإخطار أصحاب هذه الهواتف بوضوح بأن تحديث التطبيقات سيؤدي إلى تراجع أداء الهاتف، وأنهم يستطيعون اختيار التحديث من عدمه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن محكمة درجة أدنى أصدرت في شباط/فبراير الماضي حكما برفض دعوى مستخدمي آيفون

التي تتهم آبل بتعمد إبطاء عمل الهواتف. وبعد الحكم انخفض عدد المدعين أمام محكمة الاستئناف من 62 ألف مدع إلى 7 مدعين فقط.

وأصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها لصالح المدعين.