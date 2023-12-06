5 حالات أجاز فيها قانون المعاشات الجديد شراء مدة الخدمة الاعتبارية

أجاز قانون المعاشات الجديد، خمس حالات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية، تضمنت إبداء المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للرجل والمرأة، وأن يؤدي المؤمن عليه قبل انتهاء خدماته تكلفة الشراء، بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد شراؤها ومحسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء. وأن يؤدي تكلفة الشراء دفعة واحدة أو على أقساط شريطة تسديد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة والحالة الأخيرة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى مدة خدمة فعلية 25 سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء. أو مدة 15 سنةً إذا كان قد بلغ سن الـ60.

وأوضحت الهيئة أن المرأة التي سجلت في الهيئة لأول مرة بعد تاريخ 31 اكتوبر 2023 ولديها 5 أو 6 أبناء تكون مدة خدمة 28 سنة والعمر 52 سنة، وإذا كان عندها 7 أبناء فمدة الخدمة 26.5 سنة مع بلوغ سن 51 سنة، أما المرأة التي ليس لديها أبناء فينبغي أن تكمل 30 سنة خدمة مع شرط بلوغ سن 55 عاماً.

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