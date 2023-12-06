شاحنات ماكدونالدز الإمارات تقطع مسافة تزيد عن 25 مليون كيلومتر بوقود الديزل الحيوي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا اقتصاديًا وسكانيًا متزايدًا مدفوعين بالتقدم والازدهار غير المسبوق في البلاد، إلا أن هذا ترافق مع زيادة مطردة في الطلب على موارد الطاقة والغذاء والمياه. وقد أكدت حكومة دولة الإمارات على التزامها الراسخ بتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدام، ووضعت خطة بعيدة المدى لتحقيق هذه الغاية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاثني عشر التي حددتها الأمم المتحدة. ولتحقيق هذه الأهداف، يتوجب على دول العالم الابتعاد عن نموذج استهلاك الموارد الطبيعية الخام وتحويلها لمنتجات قابلة للاستهلاك خلال فترة محددة، ليتم بعدها التخلص منها، وعوضًا عن ذلك اتباع نموذج استهلاك وإنتاج مستدام ضمن الحدود البيئية، بما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية[1] . وإن هذا الالتزام الوطني بدفع عجلة الاقتصاد الدائري له دور مهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقًا من إدراكها لأهمية مضافرة الجهود بين مختلف الجهات من أجل تحفيز التغيير المستدام، تضع ماكدونالدز الإمارات، المملوكة والمُدارة بالكامل من قبل شركة الإمارات للوجبات السريعة، الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها، وقد اتخذت الشركة خطوات مدروسة لغرس الاستدامة في صميم جميع عملياتها ومبادراتها، الأمر الذي تجلى في إطلاق برنامج وقود الديزل الحيوي في العام 2011، بالشراكة مع شركة نيوترال فيولز.

ويهدف برنامج وقود الديزل الحيوي إلى جمع زيوت الطهي المستعملة في جميع مطاعم ماكدونالدز بدولة الإمارات وتحويلها إلى وقود بديل لتشغيل أسطول شاحنات الشركة. وتتولى شركة نيوترال فيولز مهمة تجميع زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود ديزل حيوي، من خلال عملية دقيقة ومدروسة. ومؤخرًا، تكللت جهود الشركتين بتحقيق إنجاز مهم على مستوى إنتاج وقود الديزل الحيوي، حيث قطعت شاحنات ماكدونالدز الإمارات ما يزيد عن 25 مليون كيلومتر باستخدام هذا الوقود المستدام.

ولغاية اليوم، جرى تحويل أكثر من 10 مليون لتر من زيوت الطهي المستعملة إلى وقود الديزل حيوي، مما ساهم في تقليل البصمة الكربونية لشركة ماكدونالدز الإمارات عبر توفير23 مليون كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري ذات الصلة، أي ما يعادل توقف 15 مليون سيارة عن العمل لعام واحد، وفقًا لتقديرات مؤسسة "إنفورما بي إل سي".[2]

وإلى جانب برنامج وقود الديزل الحيوي، عقدت ماكدونالدز الإمارات شراكة قوية، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، والتي أثمرت عن إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المحلية للحفاظ على البيئة، من بينها برنامج "لنزرع مستقبلًا أخضر" الذي أتاح الفرصة لعدد كبير من طلاب المدراس في الدولة للمشاركة في زراعة الأشجار، وغيرها الكثير من المبادرات المهمة.

ومن خلال برنامج وقود الديزل الحيوي والشراكة المستمرة مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، تهدف ماكدونالدز الإمارات إلى لعب دور فعال في التصدي للمشكلات المتعلقة بالاستدامة من خلال عقد شراكات طويلة الأمد تلبي تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء مستقبل أكثر إشراقًا.





[1] UAE Circular Economy Policy 2021 - 2031

[2] Informa PLC