اتفاقية لإقامة مزرعة ضخمة في دبي توفر 1% من واردات الإمارات الغذائية

وقع وادي تكنولوجيا الغذاء اتفاقية مع ReFarmTM لبدء بناء مزرعة ضخمة على مساحة تربو على 900,000 قدم مربع، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وستكون هذه المزرعة المبتكرة القائمة على مبدأ تحويل النفايات إلى قيمة، قادرة على إعادة تدوير أكثر من 50 ألف طن من نفايات الطعام، وزراعة 2 مليار نبتة كل عام.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات بناء هذه المزرعة في منتصف عام 2024 في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، الذي يعد مشروع تطوير رئيسي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتقوده شركة وصل للعقارات المطور العقاري الرائد في دبي. وقامت ReFarmTM بإشراك البنك الرئيسي الذي تتعامل معه لترتيب دعم هذا المشروع من هيئة تمويل الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية

وفي سابقة عالمية، سيتم تجميع ست تقنيات تكميلية في موقع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي في إطار بناء نظام دائري مغلق لتحويل النفايات إلى قيمة، مما سيقود إلى إنشاء منظومة بيئية قائمة بذاتها مصممة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الموارد، ومنع أي هدر عبر تحويله بعيداً عن مكب النفايات.

وسيدعم الموقع المقرر إنشاؤه، والذي سيكون قادراً على استيعاب زراعة أكثر من 3 ملايين كيلو جرام من المنتجات سنوياً، توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إزالة الكربون من عملية إنتاج الغذاء، حيث سيحل إنتاج هذا المشروع محل ما يصل إلى 1٪ من واردات المنتجات الطازجة في الدولة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات بناء هذه المزرعة في منتصف عام 2024، مع توقعات بوصولها إلى كامل طاقتها التشغيلية بحلول عام 2026.

هذا وسيتم إعادة تدوير مخلفات الطعام في الموقع بواسطة يرقات ذبابة الجندي الأسود، وسيتم استخدام المنتجات الثانوية بما في ذلك السماد العضوي الناتج في الزراعات التقليدية، وكأعلاف حيوانية لتحل محل طعام السمك غير المستدام، وسيتم استخدام نفايات زيت الصويا والمياه في أبراج الزراعة العمودية. وستعمل التقنيات الموجودة في الموقع أيضاً على استعادة ما يصل إلى 90% من كبريتات الأمونيا من مياه الصرف الصحي ليتم استخدامها في الأسمدة النباتية، ولإنتاج بوليمرات عضوية قابلة للتحلل مصممة لإطلاق الماء والمواد المغذية تدريجياً للمحاصيل في المناطق القاحلة.

التنويع والاستدامة

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تركز استراتيجية النمو الاقتصادي في الإمارات بقوة على التنويع والاستدامة، الأمر الذي يقتضي تطوير معارف وقدرات جديدة في الصناعات التي تتمتع بتأثير كبير. وتعد إعادة النظر في أنظمة إنتاج الغذاء أولوية قصوى بالنسبة لنا، ومن هنا فإن قرار ReFarm ببناء منشأة في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع زراعي متقدم تقنياً ومنخفض الكربون. كما أن مهمة ReFarm المتمثلة في جعل الزراعة عملية مستقلة ومكتفية ذاتياً ومستدامة، تتماشى إلى حد كبير مع هدفنا المتمثل في استخدام تقنيات مبتكرة لتلبية احتياجاتنا الغذائية".

الأمن الغذائي

بدوره، قال

هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: "تمتلك الإمارات الطموح والرؤية لقيادة الحوار بشأن الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء مجتمعات مرنة. ويعكس هذا المشروع نهجنا الاستباقي في التعامل مع التحدي الكبير المتمثل في انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه العالم، كما أنه يعد واحدًا من العديد من المشاريع التحويلية التي من المقرر أن تكون جزءاً من وادي تكنولوجيا الغذاء، والتي سيكون لها تأثير كبير على الأمن الغذائي في الإمارات، إذ ستساهم بتعزيز استخدام مواردنا الثمينة، وإزالة الكربون من سلسلة الإمداد الغذائي. ونحن نتطلع قدماً إلى العمل مع شركائنا لتحقيق النجاح المنشود."

طموح

هذا وأضاف سعيد المري، رئيس مجلس إدارة إس إس كيه إنتربرايز: "يساهم نهجنا الدائري في تحقيق طموحات أوسع للأمن الغذائي وتجديد المناظر الطبيعية، باستخدام أبراج زراعة عمودية قادرة على زراعة أكثر من 250 نوعاً مختلفاً من النباتات والشتلات والغراس، بدءاً من الورقيات والأعشاب، وصولاً إلى المحاصيل المثمرة وشتلات الأشجار، بما في ذلك الأنواع المحلية مثل الغاف والمورينجا وحتى أشجار المانغروف. وعلاوة على ذلك، لن تكون هناك حاجة إلى توصيل أنابيب ري أو مياه جوفية لزراعة المنتجات الطازجة، حيث سيتم استرداد المياه كمنتج ثانوي من تقنية تحويل النفايات العضوية إلى قيمة واستخدامها في المزرعة العمودية التي تتميز بكفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 98٪ مقارنة بالزراعة التقليدية."

الأغذية المستدامة

من جانبه، قال أوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة كريستوف جلوبال إمباكت: "إن ما تم تحقيقه على مدار الـ 36 شهراً الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد بمثابة تغيير جذري في صناعة الأغذية المستدامة. ومن أهم عوامل نجاح هذه الجهود هو العقلية المنفتحة والرؤية الحكيمة للقيادة الإماراتية بشأن التقنيات المستقبلية الواعدة، وتركيزها القوي على التدوير، مما سمح لنا بحشد دعم أطراف مختلفة، بما في ذلك أصحاب مصلحة محليين، إلى جانب تقنياتنا الرائدة، لجعل هذا المشروع مشروعاً جذاباً للمستثمرين المحليين والمؤسسيين، فضلاً عن قدرته على توفير كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون."

الزراعة العمودية

بدوره، قال ديفيد فاركوهار، الرئيس التنفيذي لشركة إنتلجنت جروث سوليوشنز: "إن هذا الإعلان اليوم ليس مجرد إعلان آخر بشأن خطط بناء مزرعة عمودية واسعة النطاق، وإن كانت بمساحة متنامية تزيد عن 87 ألف متر مربع، بل أكثر من ذلك بكثير. ويستند هذا الموقع إلى مفهوم الزراعة العمودية باعتباره مجرد لبنة بناء واحدة في نظام يجمع العديد من التقنيات معاً لحل تحديات متعددة في وقت واحد، وكل ذلك في واحدة من أكثر البيئات قسوة على هذا الكوكب. ونحن سعداء جداً باختيارنا من قبل علامة ReFarmTM كشريك تكنولوجيا المزرعة العمودية لهذا المشروع الضخم في إطار جهودها لاستعادة التوازن البيئي، وضمان تبني دولة الإمارات لنهجٍ مبتكر للتصدي لقضية الأمن الغذائي. ويعد هذا المشروع خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونحن واثقون تماماً من أن هذا النموذج المبتكر سيتم استنساخه وتطبيقه في العديد من المناطق حول العالم".

قطاع زراعي مرن

وقال اللورد ريتشارد بينيون، وزير الدولة للمناخ والبيئة والطاقة في المملكة المتحدة: "إن التكنولوجيا الزراعية والابتكار هما المفتاح لبناء قطاع زراعي مرن ومزدهر ومستدام، يوفر الغذاء للجميع في مختلف أنحاء العالم إلى جانب تقليل النفايات. ومن الرائع جدا ًأن نرى شركة بريطانية تنشر تكنولوجيا الزراعة العمودية على هذا النطاق الواسع. وأنا آمل أن تستمر هذه الشراكة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في بناء طموحاتنا المشتركة للأمن الغذائي العالمي".

وأردف أوليفر كريستيان، المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والقنصل العام البريطاني لدى دبي: "تفتخر حكومة المملكة المتحدة بدعم شركات مثل إنتلجنت جروث سوليوشنز، التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة لتحقيق أمن غذائي خالٍ من الكربون. وستؤدي مساهمة هذه الشركة في مشروع ReFarmTM إلى تسجيل صادرات كبيرة عالية القيمة من المملكة المتحدة، ستقود بدورها إلى تقديم طلب للحصول على دعم مالي من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات. وتتمثل مهمة هذه الهيئة في تعزيز الرخاء والتقديم من خلال ضمان عدم فشل صادرات المملكة المتحدة بسبب وجود نقص في التمويل أو التأمين، وتحقيق ذلك بشكل مستدام ودون أي تكلفة صافية على دافعي الضرائب".

هذا ويأتي إعلان ReFarmTM وإنتلجنت جروث سوليوشنز عن هذه الشراكة الرائدة من منشأتهما التجريبية في دبي احتفاءً بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). ويضم الموقع نسخاً صناعية طبق الأصل لخمسة من التقنيات الست التكميلية التي سيتم جمعها معاً في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، كما تم تزويد المطبخ السحابي لمطعم كيتوبي بمنتجات طازجة تمت زراعتها في أبراج الزراعة العمودية.

وكان محمد بلوط، الرئيس التنفيذي لشركة كيتوبي، قد سلّط الضوء على أهمية هذه الشراكة المستدامة، قائلاً: "بما أننا أول شركة أغذية تنضم إلى هذه المبادرة الرائدة، تفخر كيتوبي بكونها جزءاً من تعاون قوي يعكس التزامنا الراسخ بالحلول المستدامة الرائدة في مجال صناعة الأغذية. ويمثل مشروع المزرعة الضخمة هذه علامة فارقة في التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي وتعزيز الأثر البيئي".

هذا وتم إنشاء

ReFarmTM من قبل شركة إس إس كيه إنتربرايز (SSK Enterprise) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع شركة كريستوف جلوبال إمباكت (Christof Global Impact) كمجموعة شركات تركز على المشاريع ذات التقنيات الدائرية والنظيفة. وتعتمد هذه العلامة التجارية على تكنولوجيا الزراعة العمودية التي تطورها شركة إنتلجنت جروث سوليوشنز (Intelligent Growth Solutions) المورد الرائد لتكنولوجيا البنية التحتية.



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