مجمّع دبي للعلوم يُلقي الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز المرونة والاستدامة في قطاع الرعاية الصحية

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي، أشارت مقتطفات من تقرير مرتقب صادر عن مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم وشركة "اي واي" EY إلى جهود ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة إلى دمج معايير الاستدامة بقطاع الرعاية الصحية على المدى البعيد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ إستراتيجيات ومبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى تعزيز مرونة سلسلة القيمة.

وأظهرت المقتطفات حرص دولة الإمارات على رسم مستقبل مشرق لقطاع الرعاية الصحية فضلاً عن وضع معايير جديدة على المستوى العالمي عبر تبنيها نهجاً شاملاً يرتكز بشكل أساسي على مبادئ التميز في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تسهم بدورها في تمكين قطاع الرعاية الصحية من تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وتشمل الإستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في سبيل تعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية، تطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتعاون الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها العالمية وجهةً رائدةً في مجالات الابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

وفي معرض تعليقه على المقتطفات الحصرية من التقرير المرتقب، أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم إلى أن قطاع الرعاية الصحية والوعي البيئي من مجالات الاهتمام التي تتصدّر قائمة أولويات الدول حول العالم، نظراً لدور القطاع وأثره الكبير على المجتمع الدولي، وقال: "أضحى من الضروري تطوير آليات التشخيص لمواكبة متطلبات العصر وتنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، ضمن مختلف مجالات البحث والتصنيع وتقديم الخدمات، بهدف تعزيز مرونة أنظمة الرعاية الصحية وضمان استمراريتها على المدى البعيد".

وأضاف: "أنّ قطاع الرعاية الصحية يؤثر بأكثر من جانب على المناخ حول العالم. لذا نحرص في مجمّع دبي للعلوم على توفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة على الابتكار والإبداع، لتحقيق الاستدامة الشاملة بما يتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ويعزّز العمل المناخي الإيجابي ضمن قطاع الرعاية الصحية".

وينعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتنمية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة جلياً من خلال قطاع الرعاية الصحية، إذ تسعى الدولة من خلال المبادرات على غرار برنامج "نافس" المطبّقة على المستوى الاتحادي ومنصّة "مواهب" الذكية لدعم المواهب الصحية بمبادرة من هيئة الصحة بدبي، إلى توسيع نطاق برامج التوطين لإعداد نخبة من المواطنين ذوي المواهب والمهارات العالية ضمن قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الطبية والرعاية الصحية.

وتسهم الإستراتيجيات الحكومية مثل أجندة دبي الاقتصادية "D33" وبرنامج دبي للبحث والتطوير، في تعزيز الابتكار القائم على المعرفة لتحقيق الاستدامة ضمن مختلف مراحل سلسلة توريد خدمات الرعاية الصحية. وقد احتلت دبي مؤخراً المرتبة الثامنة في مؤشر قوة المدن العالمية 2023، في حين تسهم المبادرات المبتكرة على غرار الإقامة الذهبية في استقطاب المهنيين المحترفين، بمن فيهم الأطباء والمهندسين الطبيين والباحثين من كافة أنحاء العالم، إلى دولة الإمارات للعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر البشرية المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم إستراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في تعزيز مسيرة التحوّل نحو الممارسات الصديقة للبيئة في المستشفيات العاملة على مستوى الدولة. كما تضطلع دولة الإمارات بدور قيادي على صعيد إنشاء مرافق رعاية صحية صديقة للبيئة، عبر دمج ممارسات الأبنية الخضراء ومصادر الطاقة المتجدّدة في عمليات التشييد، بما يسهم في توفير بيئة صحية متكاملة.

أعقب إعلان مجمّع دبي للعلوم منتدىّ "أدفانس هيلث" لمناقشة أوجه التداخل بين الاستدامة والرعاية الصحية، وذلك بإدارة أحمد البنا، مدير أول لاستشارات قطاع الرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة "اي واي". وشارك في منتدىّ "أدفانس هيلث" كلّ من جيمي آيرلاند، النائب الأول لرئيس مجموعة "تي إتش بي"؛ ومايكل شيلبر، النائب الأول للرئيس لقطاع تطوير الشركات لدى شركة "كير سينتاكس"؛ وسامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة "أسترازينيكا"؛ والمهندسة دعاء حمدي سرور، مديرة البيئة والصحة والسلامة المؤسسية لدى "ميديكلينيك" الشرق الأوسط.

يُرجى التسجيل هنا للجهات الراغبة بالاطلاع المبكر على التقرير المرتقب الصادر عن مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة إقليمياً للشركات المتخصّصة في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية والاستدامة. ويضمّ المجمّع العلمي أكثر من 450 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في شتى مجالات العلوم يعمل فيها ما يزيد عن 5,500 موظف ومهني محترف.

يحتضن مجمّع دبي للعلوم نخبة من أبرز شركات القطاع، مثل "أسترازينيكا" و"بيجين" و"فايزر" و"فيراكس بايولابز". ويُعدّ من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.