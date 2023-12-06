نحو مستقبل أكثر استدامة: دور صناعة السيارات في خفض انبعاثات الكربون

في عالمنا اليوم، نجد أنّ مسائل مثل الحرب، والتضخّم، والسياسة، تنال أهمية متزايدة، حتى إنها تكاد أن تغطي على النقاش المتعلق بكيفية الحد من تغير المناخ وتسريع التحول إلى صناعة خالية من الكربون.

لذلك، يعدّ المؤتمر السنوي الثامن والعشرين للأطراف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) مهماً بالفعل، بالرغم من الانتقادات المتوقعة لهذا الاجتماع. فهنا، في دبي، يمكننا أن نرى أين يتم إحراز أي تقدم، وأين لا يتم ذلك – ما يُعتبر بمثابة تقييم عالمي، نشهده للمرة الأولى منذ اعتماد اتفاق باريس في عام 2015.

إنه وقت لتقديم حقائق صادقة تدفع كلّاً من الصناعة والجهات التنظيمية إلى العمل بشكل جماعي.

تعدّ سيارات الركوب مسؤولة عن حوالى 15% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، ما يعني أنه يتعين على صناعتنا أداء دور بالغ الأهمية في الامتثال باتفاق باريس. وبصفتنا شركة رائدة في تصنيع المركبات الكهربائية على مستوى التصميم والأداء، نقدّم للعملاء أفضل بديل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي، ولكننا بحاجة أيضاً إلى المزيد من التحرك من قبل السياسيين والجهات التنظيمية لتسهيل هذا التحول.

ونعتقد أن هناك ثلاثة مجالات رئيسية يمكن فيها للدعم الصادر عن الجهات التنظيمية أن يساعد في تسريع مسار صناعتنا نحو إزالة الكربون.

المجال الأول هو تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية المسيرة بواسطة البطاريات. ففي حين أن التكنولوجيا المستقبلية، مثل مختلف أشكال خلايا الوقود، تَعِد بإمكانية القضاء على انبعاثات الغازات العادمة، يمكن البدء باستخدام المركبات الكهربائية ت على نطاق واسع وابتداءً من اليوم، ما يوفر أثراً إيجابياً فورياً.

وللبقاء على مسار حدّ الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية لعام 2050، علينا التوقف عن بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2032*، وهذا يعني الانتقال إلى المركبات الكهربائية المسيرة بواسطة البطاريات. ويتعين على الجهات التنظيمية والحكومات بذل مجهود أكبر لدعم هذا التحول، مع العلم أن ذلك لا يقتصر على تقديم الدعم المالي لتحفيز مبيعات السيارات فحسب، بل يشمل أيضاً تقديم تسهيلات لتشجيع المستهليكن على امتلاك السيارات الكهربائية، مثل تسهيل تطور البنى التحتية الخاصة بالشحن بشكل أسرع، ما يعني في نهاية المطاف وضع سعر على ثاني أكسيد الكربون. ويمكن القول ببساطة إنّ فاتورة تسبيب الانبعاثات ليست مرتفعة بما فيه الكفاية.

والمجال الثاني هو تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء، وذلك من المعدل العالمي الحالي للكهرباء الخالية من الوقود الأحفوري والذي يبلغ 39%، إلى 100% بحلول عام 2033. فمن خلال المساهمة في التخلص من الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، يمكن للجهات التنظيمية المساعدة في تقليل الانبعاثات الصادرة عن الاستخدام من النسبة المتزايدة من المركبات الكهربائية التي تجول على طرقاتنا.

وسيؤدي تحقيق طموحاتنا في هذين المجالين إلى الحد من تجاوز الانبعاثات في إطار صناعتنا بحلول عام 2050، ما يقلله من 50% إلى 25%*.

ومع انتقالنا من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية، سيصبح القسم الأكبر من الانبعاثات الكربونية صادراً عن سلسلة التوريد بدلاً من استخدام المنتجات، وسلسلة التوريد هي المجال الثالث الذي يجب التطرق إليه في هذا الصدد. فكما هو الحال الآن، إن الانبعاثات الناجمة عن سلسلة التوريد الخاصة بالمركبات الكهربائية أعلى بحوالى 35 إلى 50% من تلك الخاصة بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وذلك بسبب انبعاثات إضافية تتعلق بالبطاريات. وللامتثال باتفاق باريس، على صناعتنا خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في التصنيع وسلسلة التوريد بنسبة 81% بحلول عام 2032*.

إن تغيير المسار أمر يتطلب مجهوداً بالغاً، ولكن علينا أن نتحرك بشكل أسرع للبقاء ضمن حدّ 1.5 درجة مئوية.

وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية، لقد كنا ندعم اعتماد منهجية تقييم دورة حياة (LCA) مشتركة على مستوى صناعتنا. وقد تشكل هذه الخطوة الجماعية معياراً عالمياً وتساعد العملاء على اتخاذ قرارات أكثر وعياً.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع كل نموذج جديد نطلقه في السوق، نحن نحرص على التصريح عن البصمة الكربونية التي تركتها السيارة منذ تصنيعها وحتى وصولها إلى المعرض. ومن خلال اعتماد مبادرات مثل زيادة استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج المواد والتصنيع، انخفضت البصمة الكربونية التي تركتها سيارة Polestar 2 من المصنع إلى المعرض من 26.1 إلى 23.1 طن لكل سيارة في السنوات الثلاثة الماضية وحدها. وتتمتع سيارة Polestar 4 التي أطلقناها مؤخراً ببصمة كربونية من المصنع إلى المعرض أقل حتى، تبلغ 19.4 طن.

ولقد قمنا أيضاً بتطوير إمكانيات شحن ثنائي الاتجاه، وبذلك، أصبح من الممكن أن تقدم المركبات الكهربائية دعماً للشبكات الكهربائية المجهدة في أوقات الذروة، والشحن فقط في أوقات الخمول. ونرى إذاً أن التكنولوجيا موجودة وجاهزة للاستخدام، ولكنها تتطلب من الجهات التنظيمية تمكينها أمام المستهلكين.

ومع أنه بانتظارنا عمل كثير، إلا أن التزامنا واضح: إذ نعتزم في خلال مؤتمر الأطراف وبعده تقديم دعوة للتعاون في كل اجتماع نحضره، وذلك لتفعيل مجرى الأمور وتحقيق النتائج. فلم يعد بوسعنا الانتظار أكثر من ذلك.

توماس إنجينلاث – الرئيس التنفيذي لشركة بولستار Polestar

*ملاحظة: تعتمد هذه المعلومات على بيانات تم التحقق منها من قبل جهات مستقلة وتم جمعها في تقرير The Pathway Report – وهو خارطة طريق خاصة بصانعي السيارات للوصول إلى صناعة سيارات أكثر استدامة.