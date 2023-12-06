مجيد جعفر: «كوب 28» المؤتمر الأضخم والأعلى طموحاً على الإطلاق

نجح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بدورته الثامنة والعشرين «كوب 28»، منذ بدايته، في تحقيق إنجازات مذهلة، ستكون آثارها الإيجابية طويلة الأمد على صعيد الاستدامة وإدارة أزمة المناخ، هذا ما أدلى به مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، في كلمته أمام جمهور واسع من قادة القطاع ومنظمات غير حكومية، وذلك في «جناح تحول الطاقة» لمؤتمر كوب 28.

وفي خطاب رئيس ألقاه جعفر في «المسرع العالمي للتخلص من الكربون»، سلّط الضوء على الإنجازات العظيمة التي أحرزها المؤتمر منذ بدايته يوم الجمعة إلى الآن، وعلى الطموحات الهائلة التي تَعِد بتغييرات مستدامة. وفي حديثه عن هذه الإنجازات المفصلية، التي حققها المؤتمر في أيامه الأولى، أشار إلى أمثلة رئيسة، منها تأسيس دولة الإمارات لصندوق آلتيرا، الذي حصد إلى الآن 30 مليار دولار، والتزامات بتكثيف موارد الطاقة المتجددة والنووية بمقدار ثلاثة أضعاف، إضافة إلى مجموعة أخرى من التزامات حكومية بزيادة كفاءة الطاقة بمقدار الضعفين بحلول 2050.

وقال جعفر: «نشهد حالياً الدورة الأضخم والأشمل لمؤتمر كوب، والأعلى طموحاً على الإطلاق، وقد رأينا منذ بدايته بعض المنجزات المذهلة والتصريحات اللافتة».

وتابع: «كوب 28 هو الأكثر شمولاً بين جميع مؤتمرات الأطراف السابقة، بفضل مستوى المشاركة العالية من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والأهم من ذلك، حرصه على تمثيل الدول النامية تمثيلاً صحيحاً وشاملاً، وإشراك وفودها في عملية تشكيل أجندته. وبهذا الزخم الاستثنائي، ما من مكان في العالم أمثل لانعقاد مؤتمر كوب 28 من دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكد مجيد حميد جعفر في حديثه على أهمية النفط والغاز، موضحاً أنهما سيبقيان موردين ضروريين طوال عملية تحول الطاقة إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، ومُشغّلَيْن مهميْن لعمليات تصنيع المنتجات الأساسية التي تعتمد عليها الحضارات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، فضلاً عن أنهما سيدعمان تبنّي مصادر الطاقة المتقطعة، مثل طاقة الرياح والشمس. وشدد جعفر أنه بالرغم من ذلك، يجب أن يكون إنتاج الطاقة بصورة أنظف، مع ترشيد استخدامها في هذا التحول.

وأوضح جعفر أهمية «ميثاق إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز»، الصادر بتاريخ 2 ديسمبر، والذي صادقت عليه نفط الهلال، مع 50 مؤسسة رائدة أخرى في مجال النفط والغاز. يدعو هذا الميثاق إلى تحقيق صافي الصفر من الانبعاثات بحلول 2050، أو قبل ذلك، والتخلص بصورة كلية تقريباً من انبعاثات الميثان في عمليات الإنتاج، والقضاء كلياً على الإحراق بحلول 2030. وبذلك، يجسد هذا الميثاق إجماعاً من منتجي النفط والغاز، والتزاماً مشتركاً منهم بإنتاج الطاقة بطريقة أكثر نظافة ومسؤولية.

قال مجيد جعفر: «مثل العديد من الشركات النظيرة في المجال، التزمنا بميثاق إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز، وبمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز، للتخلص تماماً من انبعاثات الميثان. ونجحنا في السنوات الماضية من خفض انبعاثاتنا الميثانية، وإيصالها إلى 0.12 % فقط من الإنتاج، مع التعويض عن النسبة المتبقية برصيد كربوني مرخص من الأمم المتحدة، يدعم مشاريع طاقة الرياح في الصين ومنغوليا، فكانت النتيجة تحقيقنا للحيادية الكربونية عبر عملياتنا منذ سنتين».

وأضاف: «يستبدل الغاز الذي ننتجه الديزل في عمليات توليد الطاقة في الشرق الأوسط، ويُمكّن من تلافي أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لذا، لا شك بأن الغاز الطبيعي سيكون دوره أساسياً في تحول الطاقة».

وجدير بالذكر أن نفط الهلال، انضمت إلى مشروع «هدف صفر انبعاثات الميثان»، التابع لمبادرة المناخ لشركات النفط والغاز، متعهدة بالتخلص من انبعاثات الميثان عبر عملياتها بحلول 2030. ويرسخ هذا التعهد جهود نفط الهلال المستمرة للحد من انبعاثات الميثان في عملياتها، وتقليل الكثافة الكربونية الكلية، لتغدو إحدى أوائل شركات النفط والغاز التي تحقق الحيادية الكربونية.

وقد قللت الشركة كثافتها الكربونية إلى 6.0 كغ من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط مكافئ، وهو أقل معدل محقق على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلث متوسط القطاع، مع الحفاظ على حياديتها الكربونية عبر عملياتها كافة. وخفضت نفط الهلال أيضاً مستوى الإحراق الكلي وتسريبات الميثان بنسبة 31 %، مقارنة بعام 2021، فأصبحت تشكل 0.12 % فقط من إجمالي الإنتاج، وقللت النفايات الخطرة بنسبة 90 %، وتخلصت كلياً من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في عملياتها.

وأبرز مجيد حميد جعفر، في كلمته عن الدور المهم الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط في توفير ابتكارات تكنولوجية منخفضة الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الحرارية والألواح الضوئية. وباجتماع الاستثمارات والابتكارات والطلب المتنامي، ستكون هذه المنطقة محوراً حيوياً لولادة الابتكارات التكنولوجية الجديدة، وتوظيفها وإثبات جداراتها.

واستطرد: «في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، سنلمس أثر العديد من الابتكارات التكنولوجية منخفضة الكربون، ونرى جدواها ونحصد ثمارها. وسواء كان بالاستثمارات الضخمة بالهيدروجين الأخضر، أو تطوير الطاقة الشمسية الأقل تكلفة على وجه الكرة الأرضية، سيكون الشرق الأوسط المرجع الأهم للإجابة عن العديد من التساؤلات. أنا سعيد جداً بوجودي هنا معكم في هذا المكان المميز، وفي هذه الفترة المفصلية».

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