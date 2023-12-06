الشقق تحظى باهتمام 60% من الباحثين عن منازل في دبي والفلل 40%

كشفت "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على سوق دبي العقاري المزدهر في نوفمبر 2023.

ووفقاً لبيانات «دائرة الأراضي والأملاك بدبي»، شهدت قيمة المبايعات العقارية ارتفاعاً كبيراً مسجلةً ما يقرب من 42 مليار درهم، في زيادة ملحوظة وصلت نسبتها إلى 36% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وفي نوفمبر، بحث نحو 36% من المستأجرين عن وحدات بغرفة نوم واحدة، بينما فضل 30% الشقق المكونة من غرفتي نوم، وبحث 24% عن استوديوهات. بينما بحث 42%من المستأجرين عن فلل وتاون هاوس مكونة من 3 غرف نوم، أما الوحدات المكونة من 4 غرف نوم وأكبر فكانت محل اهتمام 35%.

وبحث 66% من المستأجرين عن وحدات مفروشة، و32% عن خيارات غير مفروشة. وأظهرت تفضيلات مستأجري الفلل والـ تاون هاوس أن 51% اختاروا الوحدات غير المفروشة بالمقارنة مع 48% فضلوا العقارات المفروشة.

وكان لسوق العقارات الجاهزة دور مهم في دعم الاتجاه التصاعدي لعقارات دبي في نوفمبر، حيث استحوذ على 52% من إجمالي المبايعات و67% من إجمالي قيمة معاملات البيع. بينما ارتفع عدد مبيعات العقارات الجاهزة 10% على أساس سنوي، مسجلاً نحو 6,335 معاملة، بالمقارنة مع 5,749 معاملة في نوفمبر 2022. وانعكست هذه الزيادة على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 60% تقريباً، لتصل إلى 28 مليار درهم، بالمقارنة مع 17 مليار درهم في نوفمبر من العام الماضي.

وأسهمت 10 مناطق رئيسية في دبي بنحو 53% من إجمالي قيمة المبيعات، و41% من إجمالي المبايعات، وهي: نخلة جبل علي، معيصم 2، برج خليفة، نخلة جميرا، الخليج التجاري، مدينة دبي الملاحية، مدينة المطار، قرية جميرا الدائرية، دبي مارينا (مرسى دبي)، فالكون سيتي أوف وندرز.

مناطق

ومن أهم المناطق التي تم البحث عنها لشراء الشقق في نوفمبر 2023: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا. في حين شملت قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء أو استئجار الفلل أو الـ تاون هاوس: دبي هيلز استيت، نخلة جميرا، المرابع العربية، مدينة محمد بن راشد، داماك هيلز (أكويا من داماك).

في حين تركز البحث عن الشقق للإيجار في مناطق دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، أبراج بحيرة جميرا. بالمقابل اهتم الباحثون عن الفلل أو الـ تاون هاوس للإيجار بمناطق: دبي هيلز استيت، داماك هيلز 2، جميرا، البرشاء، المرابع العربية بشعبية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالبحث عن فلل/تاون هاوس للإيجار.

طلب

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "يشهد الطلب على العقارات ارتفاعا كبيراً مع ميل الكثيرين نحو التملك بدلاً من الاستئجار، وتزايد الإقبال على العقارات الجاهزة. ومع حلول ديسمبر، نتوقع أن يواصل السوق زخمه، ممهداً الطريق لعام حافل آخر في 2024، ونتائج واعدة في قيمة المبايعات، ومجالات ومشاريع جديدة ستعزز من حجمها. ونحن في بروبرتي فايندر نؤكد التزامنا الثابت بدعم الباحثين عن العقارات ومساعدتهم بتقديم جميع الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، مع تعزيز الثقة والشفافية في قطاع العقارات المتنامي في البلاد."

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